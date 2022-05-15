تأجيل محاكمة المتهم بقتل «شهيد لقمة العيش» لـ 19 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل جلسة محاكمة متهم؛ لإدانته بقتل شاب لسرقة «التوكتوك» الخاص به، بمنطقة المقطم، والمعروف إعلاميا بـ«شهيد لقمة العيش» لـ19 مايو الجاري.

وذكرت أوراق القضية أن المتهم قتل الشاب المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم وبيت النية، على التخلص منه وإنهاء حياته باستخدام سلاح أبيض «كتر»، كان قد أعده بين طيات ملابسه لاستخدامه في إتمام جريمته وهي سرقة «التوكتوك»، الخاص بالمجني عليه.