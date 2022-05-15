خطوات إضافة رقم الهاتف لبطاقة التموين.. مهلة حتى 30 يونيه

تتمثل خطوات إضافة رقم الهاتف لبطاقة التموين، التي أقرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية، بشأن تسجيل رقم الموبايل لتحديث بطاقة التموين باسم رب الأسرة أو صاحب البطاقة، في التوجه إلى مكتب التموين بنظاق المحافظة الصادر منها بطاقة التموين.

خطوات إضافة رقم الهاتف لبطاقة التموين

يبحث العديد من المواطنين، عن خطوات إضافة رقم الهاتف لبطاقة التموين، خاصة بعدما أقرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مد مهلة تسجيل رقم الموبايل حتى 30 يونيه المقبل، وذلك منعا لتكدس وازدحام المواطنين أمام مكاتب التموين على نطاق جميع المحافظات، إذ تتمثل الخطوات بالنسبة للمواطن صاحب البطاقة التموينية الذي يمتلك رقم موبايل مسجل باسمه، في التوجه إلى مكتب التموين التابع له، وتسجيل رقم الموبايل على قاعدة منظومة الدعم.

ماذا يفعل من لم يمتلك خط محمول باسمه؟

فيما تتمثل خطوات تسجيل رقم الموبايل بالنسبة لصاحب بطاقة التموين الذي لا يمتلك رقم تليفون محمول باسمه، في الخطوات التالية:

1- التوجه إلى إحدى شركات الاتصالات وشراء خط موبايل ويتم تسجيله باسم صاحب بطاقة التموين.

2- التوجه إلى مكتب التموين التابع له وتقديم رقم الموبايل المسجل وصورة من بون صرف الخبز وصورة من بطاقة الرقم قومي وصورة من بطاقة التموين.

وخاطبت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدد من المواطنين برسالة عبر بون صرف الخبز جاء مفادها كالتالي: برجاء تسجيل رقم تليفون مسجل باسم رب الأسرة خلال أسبوعين حتى لا يتم إيقاف البطاقة»، وبسبب تزاحم المواطنين أمام المكاتب أقرت الوزارة مد المهلة حتى 30 يونيه المقبل.