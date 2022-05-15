زحام على مكاتب التموين في الإسماعيلية لتحديث أرقام الهواتف «صور»

شهدت بعض مكاتب التموين ومراكز تسجيل أرقام الهواتف المحمولة على بطاقات التموين زحاما في الإسماعيلية، خلال الساعات القليلة الماضية، قبل قرار وزير التموين بمد فترة التسجيل حتى نهاية شهر يونيو المقبل.

واصطف المواطنون أمام بعض مكاتب التموين، خاصة المكتب الرئيسي بجوار ديوان عام محافظة الإسماعيلية، مع مطالب المديرية المواطنين بالتوجه للمكاتب الفرعية.

تسجيل رب الأسرة

وطالبت وزارة التموين بضرورة تسجيل الهاتف المحمول لرب الأسرة وتحديث البيانات الخاصة بالأسرة لضمان عدم توقف البطاقة خلال الفترة المقبلة.

وتدرس وزارة التموين، إمكانية تسجيل رقم المحمول لرب الأسرة صاحب البطاقة التموينية من خلال موقع دعم مصر أو موقع مصر الرقمية، وذلك بسبب التزاحم أمام مكاتب التموين بالإضافة إلى صعوبة تحرك المواطنين كبار السن للمكاتب.

خطوات تسجيل رقم التليفون لتحديث بطاقة التموين في الإسماعيلية

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن خطوات تسجيل رقم التليفون لتحديث بطاقة التموين في الإسماعيلية عبر عدة خطوات، هي:

1- الدخول على موقع دعم مصر من هنــا.

2- كتابة كافة البيانات المطلوبة للمواطن، وتشمل الرقم القومي ورقم البطاقة التموينية ورقم التليفون المحمول، من خلال الضغط على أيقونة «سجل موبايلك».

3- الضغط على كلمة حفظ رقم التليفون المحمول، وذلك بعد إضافة البيانات وعندها يتم تسجيل رقم الهاتف

وتتاح عمليات التسجيل أيضاً عبر مكاتب الإسماعيلية في أول وثاني وثالث الإسماعيلية، وكذلك مراكز التل الكبير القصاصين وأبوصوير وفايد والقنطرة شرق والقنطرة غرب ومركز الإسماعيلية.