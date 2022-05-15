مدبولي: زيادة أسعار المواد الخام ستزيد تكلفة المشروعات القومية.. وسنعوض شركات المقاولات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه بالطبع سيكون الزيادة الخاصة على الأسعار التي حدثت في المواد الخام والتوريدات وتغير سعر العملة، له تأثير على مشروعات قومية من حيث التكلفة..

وأضاف: «ده يمكن إحنا تعرضنا له قبل كده في 2016، والإجراء اللي احنا بنعمله ضمن موازنة الدولة في الفترة القادمة بأننا وضعنا هامش لتوقع زيادة الأسعار اللي هتحصل».

تعويض شركات المقاولات

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي، اليوم: « فيه لجنة مهمة جدا لازم حضراتكم تعرفوها، يطلق عليها لجنة تعويض فروق الأسعار وهي لجنة مركزية ممثل فيها كل الوزرات وبيبقى ده موجودة في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وقت ما حصل التعويم من 2016 كانت اللجنة دي شغالة وهي بتقر فروق الأسعار عشان نعوض بها شركات المقاولات».