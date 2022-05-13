مصطفى مدبولي: مصر تدعم تونس بشكل كامل وتؤيد خطوات القيادة وجهودها

اعتبر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن زيارته لتونس هي زيارة تاريخية على المستوى الشخصي، ونقطة انطلاق لتعميق وزيادة العلاقات بين البلدين الشقيقين في كل المجالات، قائلا: «شرفت على المستوى الشخصي بلقاء الرئيس قيس سعيد ونقلت له تحيات شقيقه الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تونس قيادة وحكومة وشعبا، ودعم مصر الكامل للقيادة التونسية وتأييد جهودها وخطواتها للعبور بالبلاد للاستقرار والرخاء».

مدبولي: القيادة التونسية تسعى لتحقيق أحلام وتطلعات الشعب التونسي الشقيق

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي للدورة السابعة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية - المصرية، مع نظيرته التونسية نجلاء بودن، من تونس، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر تدعم بشكل كامل كل المؤسسات التونسية ولدينا ثقة كاملة في قدرة الدولة بقيادة الرئيس قيس سعيد على تحقيق أحلام وتطلعات الشعب التونسي الشقيق.

وتابع قائلا: «العلاقة بين مصر وتونس في تلك المرحلة تشهد نقلة نوعية، كان بدايتها الزيارة التاريخية للرئيس التونسي قيس سعيد للقاهرة في أبريل عام 2021 وما تحقق على آثارها من تعزيز مستوى التشاور والتنسيق، وما نتج عنه انعقاد الدورة السابعة عشرة للجنة المشتركة بين بلدينا في تونس الشقيقة».

وأوضح أنه وخلال زيارته الأخيرة إلى تونس كان هناك فرصة جيدة للتحاور والنقاش بينه وبين رئيس مجلس الوزراء التونسي، «كان لدي الفرصة لأثني على الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية التي تمت في عام الثقافة المصرية التونسية المشتركة عام 2021-2022، أخذا في الاعتبار المردود الإيجابي في إبراز القواسم المشتركة وتعزيز الروابط بين شعبينا علما بأن العلاقات الثقافية بين البلدين ممتده ولن يتم اختذال أنشطتها وفعاليتها أو قصرها على هذا العام».