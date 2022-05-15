«واحد تاني» لـ أحمد حلمي يتصدر شباك التذاكر السعودي

تصدر فيلم «واحد تاني» للفنان أحمد حلمي، مبيعات تذاكر السينما في المملكة العربية السعودية، طبقاً لما نشره حساب «السينما السعودية» على تويتر، والتابع للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة.

ونجح فيلم واحد تاني في الحصول على المركز الأول في شباك التذاكر، متصدراً الأفلام الأمريكية والمصرية خلال الأسبوع من 5 إلى 11 مايو الحالي، وذلك بسبب الإقبال الكبير على السينمات.

تصدر فيلم واحد تاني لشباك التذاكر

ويأتي هذا بعد تصدر الفيلم لإيرادات شباك التذاكر للأسبوع الثاني على التوالي في مصر، حيث انطلق الفيلم يوم 2 مايو ليتصدر إيرادات موسم عيد الفطر، وتصل إيراداته إلى 35 مليون جنيه خلال 10 أيام فقط، ويستمر عرض الفيلم في الإمارات، الكويت، لبنان، الأردن، العراق، عمان، البحرين وقطر، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتصدر فيلم واحد تاني شباك الإيردات بمجرد طرحه في السينمات المصرية، حيث تخطت نسبة الإيرادات حاجز الـ 40 مليون جنيه حتى الآن.

فيلم واحد تاني.. عودة «حلمي» بعد غياب 3 سنوات

ويشارك في بطولة فيلم «واحد تاني»، بجوار النجم أحمد حلمي، روبي وأحمد مالك ومحمود حافظ وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين ونور إيهاب، وهو من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

يذكر أن فيلم واحد تاني يشهد عودة الفنان أحمد حلمي إلى السينما بعد غياب دام لثلاث سنوات، حيث كان آخر أفلامه هو «خيال مآتة»، والذي شارك فيه بجانب منة شلبي وحسن حسني ورشوان توفيق وعبد الرحمن أبو زهرة ولطفي لبيب وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني، وعدد آخر من الفنانينن وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.