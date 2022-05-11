ناقد فني يشيد بنور إيهاب في فيلم «واحد تاني»: موهبة مبشرة

أشاد الناقد الفني مجدي الطيب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بالفنانة الشابة نور إيهاب، والتي تجسد دور «شيرويت» في فيلم «واحد تاني».

وكتب «الطيب»، مشيدًا بالوجه الفني الجديد: «وجه طفولي، وموهبة صادقة مفاجأة فيلم (واحد تاني) لا تتمثل في أحمد حلمي ولا روبي ولا نسرين أمين ولا أحمد مالك، ولا حتى القدير سيد رجب، لكنها تكمن في فتاة صاعدة، وموهبة مُبشرة للغاية، اسمها نور إيهاب، جسدت شخصية (شيرويت) بسلاسة، فضلاً عن كونها صاحبة وجه طفولي بريء، أمسكت بتلابيب الشخصية، ببراعة، وجعلتنا نصدقها، ونتجاوب مع شقاوتها، فانتظروها، وترقبوها».

فيلم واحد تاني لأحمد حلمي

وحقق الفنان أحمد حلمي أعلى إيرادات في دور العرض بموسم عيد الفطر بفيلم «واحد تاني»، ويضم الفيلم عددًا من أبرز نجوم الفن وهم عمرو عبدالجليل والفنانة نسرين أمين والفنانة روبي ونور إيهاب والفنان أحمد مالك، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركة سينرجي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول موظف في مصلحة السجون يعيش مع حالات المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، حيث ينتمي شغله إلى نوعية الأشغال الروتينية ويجتمع مع أصدقائه من أيام الدراسة، ويجد كلا منهم حقق كل ما يتمناه إلا هو، فيلجأ إلى اختراع يعيد له الشغف مرة أخرى في الحياة ويتخلل العمل العديد من المواقف الكوميدية.

تحدي «الحركة دي»

وأطلق الفنان أحمد حلمي تحدي «الحركة دي» وهي الأغنية الدعائية لفيلم واحد تاني، وهو عبارة عن رقصة تتماشي مع الأغنية، وتفاعل مع التحدي عدد كبير من جمهور حلمي.