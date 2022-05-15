وزير الداخلية يستقبل نظيره السوداني لبحث القضايا الأمنية المشتركة

استقبل محمود توفيق وزير الداخلية، فريق أول شرطة عنان حامد محمد وزير الداخلية بجمهورية السودان، والوفد المرافق له، خلال زيارته لجمهورية مصر العربية.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء، أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية فى البلدين، وأساليب تعزيزها، بالإضافة لآخر المستجدات فى القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، إذ أعرب الوزير الضيف، عن تقديره لجهود أجهزة وزارة الداخلية المصرية فى المرحلة الراهنة.

حامد: نتطلع إلى تعزيز قنوات التواصل

كما صرح بأن زيارته تأتي في إطار العلاقات الوثيقة والتشاور المستمر بين مسئولي البلدين الشقيقين، مؤكدا اهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية المشهود لها بالكفاءة في شتى مجالات العمل الأمني، فضلاً عن تطلعه إلى تعزيز قنوات الاتصال وآليات تبادل المعلومات بين الجانبين، في ضوء التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة بعدد من دول المنطقة.

وزير الداخلية يرحب بنظيره السوداني

أعرب محمود توفيق وزير الداخلية، عن ترحيبه بزيارة الوزير السوداني للقاهرة، مؤكدا حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن السودانية، في ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، وترحيبه بتعزيز آليات التعاون، وتبادل الخبرات والمعلومات مع الجانب السوداني، انطلاقاً من الإيمان الكامل بأهمية دعم رسالة الأمن والإستقرار فى المنطقة.

وشدد على حتمية تضافر الجهود، لمحاصرة وتقويض كل الظواهر السلبية الناجمة عن انتشار الإرهاب والجرائم المنظمة، بشتى أشكالها فى ظل المعطيات والتطورات التى استجدت على الساحة الإقليمية خلال الفترة الماضية.