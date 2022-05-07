مستشار وزير الداخلية السابق عن فترة حكم الإخوان: «كنا هنبقى زي سوريا»

قال اللواء مجدي عبدالحليم، مستشار وزير الداخلية سابقا، إن الأعمال الدرامية دائما ما تساعد في توصيل الرسائل للكثير من المواطنين خلال فترات قليلة، لافتا إلى أنه وبعد انتهاء فترة الملكية تولى رئاسة مصر 5 رؤساء، لم يخترهم المواطنون، غير أن الرئيس عبدالفتاح السيسي الأوحد الذي جاء بظهير شعبي، «باقي الرؤساء ما بعد فترة الملكية قد فرضوا على المواطنين».

عبدالحليم: الرئيس عبدالفتاح السيسي آثر أن يغامر بشعبيته

وأضاف «عبدالحليم»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي آثر بأن يغامر بشعبيته مقابل الحب الجارف له من قبل المواطنين لأجل مصلحة البلد، «المواطن بيتوجع بسبب إصلاحات التراكمات السابقة والتي يتم حلها دلوقتي، ولو كان الرئيس السيسي ماسك في الكرسي هيغامر ليه بشعبيته، كان هيقول خليها ماشية زي ما هي، ولكنه يغامر بشعبيته من أجل إصلاح البلد».

وواصل قائلا: «بالنسبة للناحية الأمنية، فاتحاد الأجهزة الأمنية بدأ من أجل الحفاظ على الأمن القومي قبل ما يكون الإخوان مسؤولين، ومرسي كان عايز يأخون كل مفاصل الدولة، وإحنا كنا راصدين ده، وبعد ثورة 30 يونيو خدوا مسار تاني لبناء شرعية موازية عن الشرعية الموجودة، وكنا هنبقى زي سوريا».

وأوضح أن الجماعات المسلحة والتي تظهر بين حين وآخر قد أنشأها مصطفى مشهور، وهو المرشد الخامس لجماعة الإخوان، حيث أنشأها حتى إذا قامت «الدولة الإسلامية» فيكون لديه عناصر مسلحة تستطيع مجابهة الجيش المصري، وهو الأمر الذي لم يحدث قط وانتبهت إليه القيادة السياسية الواعية.

عقيدة الإخوان الهيمنة وليس المشاركة

وتابع: «عقيدة الإخوان الهيمنة وليس المشاركة للمساعدة في وصولهم لمبتغاهم، ولم يكن لهم دور في 25 يناير، ولكنهم ظهروا في 28 يناير، والشرطة مكانش عندها الإمكانيات أنها تتعامل بسلاح مع المتظاهرين».