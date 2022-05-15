اليوم.. محمد ثروت يحتفل بنجاحه الرمضاني في ضيافة «الوطن»

يحتفل اليوم الفنان محمد ثروت بالنجاح الذي حققه في السباق الرمضاني لعام 2022 في ندوة خاصة بجريدة الوطن وذلك للحديث عن كواليس النجاحات التى حققها من خلال مشاركته في عملين.

كان الفنان محمد ثروت قد شارك فى السباق الرمضاني لعام 2022 بمسلسلين الأول هو مسلسل فاتن أمل حربي الذي شارك فيه مع الفنانة نيللي كريم وقدم من خلاله شخصية شكيب المحامي الذي كان يتولى الدفاع عن فاتن التي تجسد شخصيتها الفنانة نيللي كريم وظل يساندها طوال أحداث المسلسل ويقف بجانبها فى مشاكلها الخاصة.

محمد ثروت يحتفل بنجاحاته

وبالفعل نجح ثروت من خلال شخصية شكيب المحامي أن يتفاعل معه الجمهور بشكل كبير ويقدم منطقة مختلفة عليه تماما لم يتطرق إليها من قبل وذلك بالتعاون مع المخرج محمد العدل ومجموعة كبيرة من الفنانين منهم شريف سلامة وفادية عبد الغني وهالة صدقي وخالد سرحان وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف إبراهيم عيسى.

محمد ثروت يشارك في مسلسل دايما عامر

وخلال السباق الرمضاني شارك الفنان محمد ثروت في عمل آخر هو مسلسل دايما عامر مع الفنان مصطفى شعبان، والذي قدم من خلاله شخصية مستر فايز وحقق أيضا من خلالها نجاحا كبيرا.

وتعاون في مسلسل دايما عامر مع عدد من الفنانين منهم صلاح عبد الله ولبلبة وميرنا نور الدين وعمرو عبد الجليل وأحمد الشامي وسينتيا خليفة وكريم عفيفي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وإخراج مجدى الهواري.