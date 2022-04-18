أخبار اليوم.. استئناف الرحلات الجوية مع ليبيا وبدء الامتحانات التجريبية بالتابلت

تشهد مصر أحداثا كثيرة اليوم، حيث تستأنف شركة مصر للطيران رحلاتها المباشرة إلى مدينة بني غازي الليبية بعد توقف استمرّ عدة سنوات، ومن المقرر أن تُسير مصر للطيران رحلة مباشرة يوميا بين القاهرة وبني غازي، في ضوء رؤية وزارة الطيران المدني لتعزيز التواجد في القارة الأقريقية.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «السكة الحديد تتيح حجز تذاكر قطارات أول أيام عيد الفطر المبارك.. وأهم أخبار اليوم»، وتبدأ الامتحانات التجريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي لتدريب الطلاب على استخدام التابلت في الامتحانات الإلكترونية في إطار تطوير المنظومة التعليمية وحرصا على مصلحة الطلاب.

استعدادت السكك الحديد لرمضان

من ناحية أخرى، تبدأ هيئة السكك الحديدية فتح باب الحجز أمام تذاكر قطارات أول أيام عيد الفطر المبارك، ووفرت هيئة السكك الحديدية نحو 61 ألف مقعد لنقل ركاب الصعيد خلال فترة عيد الفطر المبارك، وستوفر قطارات إضافية لاستيعاب الطلب المتزايد من الركاب.

3 مباريات في الدوري المصري

ولعشاق الدوري المصري الممتاز موعد مع 3 مباريات، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً في إطار الجولة الخامسة عشرة من عمر المسابقة في الموسم الحالي 2021-2022، حيث يلعب مصر للمقاصة ضد غزل المحلة، وفاركو ضد المقاولون العرب، وإيسترن كومباني ضد الإسماعيلي، وتنقل كل المباريات على شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الجهة المالكة للحقوق الحصرية للبطولة.