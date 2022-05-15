نائب محافظ القاهرة تستجيب لشكوى سكان المقطم بشأن سقوط عمود إنارة

تلقت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، شكاوى من بعض سكان حي المقطم، بعد أن رصد مواطن وجود اهتزاز عمود إنارة ومعرض للسقوط في أي وقت ويهدد حياة المواطنين بالجزيرة الوسطى بشارع 9 أمام نادي نصر للتأمين، وعلى الفور وجهت نائب المحافظ بضرورة التعامل السريع من قبل الأجهزة التنفيذية بحي المقطم لمنع سقوط العمود، خاصة بوجود إعلان مثبت أعلاه ووجوده بمنتصف الطريق، مما يعرض حركة السير والمواطنين للخطر.

وتواصلت المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة مع العميد أحمد أبو بكر، رئيس حي المقطم، في إطار الحرص الدائم على حل المشكلة من كافة جوانبها والاستجابة الفورية لها، وقامت إدارة الإنارة بالإفادة بأنه تم عمل تثبيت للقواعد الخاصة بالعمود، والتأكد التام من سلامته وصيانته مع المتابعة الميدانية المستمرة.

صيانة أعمدة الإنارة

من جانبها، وجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية بضرورة الاستجابة السريعة والفورية لكافة المشكلات التي ترد إليهم من المواطنين، والحرص الدائم على إزالة أسباب الشكاوى، خاصة التي قد تعرض حياة المواطنين للخطر في حالة عدم الاستجابة الفورية لها، إلى جانب تكثيف أعمال صيانة أعمدة الإنارة بشكل دوري ومراجعتها بصورة مستمرة مع إغلاق كافة أبواب الأعمدة وإخفاء الأسلاك والكابلات المكشوفة.

توفير الخدمات للمواطنين

وشددت على ضرورة الاهتمام بمراعاة وتوفير كل أنواع الخدمات والارتقاء بها ورفع أي معاناة أو ضرر عن عاتق المواطنين، مع التعامل الفوري والاستجابة السريعة لكل ما يطرأ من مشكلات، خاصة فيما يخص سلامة وأمن المواطنين، ورفع أي معاناة عن عاتقه، مؤكدة على أهمية التفاعل مع المواطنين من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطن، موضحة أنه على السكان سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات تحدث للتعامل الفورىيمعها للارتقاء بالخدمات المقدمة.