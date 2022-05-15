حفيد محمود ياسين يرد على متابع: «اشتغلت في التمثيل بالواسطة»

أثار محمود عمرو ياسين، حفيد الفنان محمود ياسين، جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما رد على سؤال أحد المتابعين، حول فترة بدايات دخوله مجال التمثيل.

وسخر محمود ياسين الصغير، من سؤال متابع له، عبر خاصية الـ«ستوري» عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلًا: «اشتغلت في مجال التمثيل بالواسطة»، ليرد عليه بقوله: «آه».

مفيش حد ينفع ممثل لازم يكون عندك موهبة

ويرى حفيد محمود ياسين، أنّ التمثيل يتطلب موهبة عالية، حتى ينجح المُمثل، قائلًا: «مش أحد ينفع ممثل، لازم يكون فيه موهبة عند الشخص اللي حابب يدخل المجال».

وأعرب عن آماله بتجديد التعاون مع الفنان أحمد العوضي، وذلك بعد تجربتهما سويًا في موسم دراما رمضان قبل الماضي، من خلال مسلسل اللي مالوش كبير، وحققا نجاحًا كبيرًا آنذاك، قائلًا: «نفسي أشتغل مع العوضي تاني.. ياريت».

تفاصيل مسلسل اللي مالوش كبير

يذكر أنّ محمود عمرو ياسين، تعاون مع أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، في مسلسل اللي مالوش كبير، والذي عُرض في رمضان لعام 2021، وحقق نجاحًا كبيرًا آنذاك، وحصد جوائز عدة في استفتاءات مختلفة.

مسلسل اللي مالوش كبير بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، خالد سرحان، دينا فؤاد، دنيا عبدالعزيز، إيمان السيد، محمود حافظ، بدرية طلبة، عايدة رياض، سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.

وتدور أحداث مسلسل حول إجبار والد غزال - ابنته على الزواج من رجل أعمال ثري، بالرغم من فارق السن الكبير بينهما، فتضطرها الظروف أن تصبح قاسية وقوية، حتى تتعامل مع المحيطين بها، وتتعرف على الشاب سيف الخديوي وتقع في حبه.