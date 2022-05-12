إيرادات الأفلام بدور العرض أمس.. أحمد حلمي متصدر بـ«واحد تاني»

تصدر فيلم واحد تاني إيرادات موسم عيد الفطر المبارك، حيث حقق أحمد حلمي إيرادات وصلت إلى مليون و19 ألف جنيه، أمس بدور العرض، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

فيلم العنكبوت يحتل المرتبة الثانية

بينما حقق فيلم «العنكبوت» مايقرب من 500 ألف جنيه، أمس بدور العرض، وهو من بطولة أحمد السقا والفنانة منى زكي، ويجمع الفيلم بين عدد كبير من النجوم منهم أحمد السقا وظافر العابدين، ومنى زكي، وتم تصوير الفيلم في أكثر من مكان داخل مصر، ولكن تم تأجيل عرضه حتى عيد الفطر، والانتهاء من جائحة كورونا.

فيلم زومبي في المرتبة الأخيرة من إيرادات الأفلام

وجاء في المرتبة الأخيرة فيلم «زومبي» بطولة الفنان على ربيع الذي حقق مايقرب من 210 آلاف جنيه، حيث استطاع الفيلم أن يحتل المرتبة الثالثة بين الأفلام المنافسة بدور العرض.

أحمد زاهر يستعد لطرح فيلمه الجديد

وتستعد السينما خلال الأسبوع المقبل لاستقبال عدد من الأفلام الجديدة في موسم الصيف السينمائي، ويخوض الفنان أحمد زاهر أول بطولاته السينمائية المطلقة بفيلم «فارس» من إخراج رؤوف عبد العزيز.

ومن المقرر أن يقام العرض الخاص للفيلم يوم الثلاثاء المقبل، ويجمع في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين من بينهم حسين فهمي، وإيمان العاصي، وأحمد صفوت بالإضافة إلى ملك أحمد زاهر.

كان من المقرر في البداية أن يطرح الفيلم في موسم عيد الفطر السينمائي، ولكن تم تأجيله لـ18 مايو الجاري، بعد أن تم تنظيم دور العرض، حيث ينافس حالياً 3 أفلام داخل دور العرض، ومن المقرر أن يتم عرض أشباح أوروبا بطولة هيفاء وهبي خلال الفترة المقبلة، بعد ان تم طرحه خارجياً وحقق نجاحاً كبيراً .