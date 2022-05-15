المتحدث العسكري: نعمل بخطة متكاملة للقضاء على جذور الإرهاب

تقدم العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، بخالص التعازي والمواساة في شهداء الوطن، داعيا الله أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة متمنيا للمصابين بالشفاء، موضحًا أن القوات المسلحة ألحقت ضربات متتالية ومتلاحقة لتدمير البنية التحتية للإرهاب وقطع خطوط الإمداد.

المتحدث العسكري: العناصر الإرهابية تحاول أن تثبت أنها ما زالت موجودة

وأضاف «عبد الحافظ»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «extra news»، أن هذا الأمر هو ما يدفع العناصر الإرهابية من وقت لآخر إلى استعادة نشاطها وتحاول إثبات أنها ما زالت موجودة على الأرض، وأيضًا تحاول من وقت لآخر التغطية على جهود الدولة، موضحًا أن القوات المسلحة تعمل بخطة متكاملة لقضاء على جذور الإرهاب.

القوات المسلحة تعمل على تطهير باقي المناطق الحدودية والمنعزلة

وأشار المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إلى أن القوات المسلحة تعمل على تطهير باقي المناطق الحدودية والمنعزلة من بقايا هذه العناصر، إذ أن القوات المسلحة في جهودها في مكافحة الإرهاب وما بذل من تضحيات من أبطالها خلال السنوات الماضية لم يكن ممكنًا له النجاح دون استراتيجية متكاملة.