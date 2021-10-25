المتحدث العسكري يكشف أبرز المشروعات التنموية في سيناء: نسابق الزمن

قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إنه خلال الفترة السابقة شاهدنا كم المشروعات الكبيرة التي تم افتتاحها بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي كان منها مشروعات تحلية مياه البحر، فعدد المحطات التي كانت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مكلفة بها، 34 محطة، من بينها 22 محطة تحلية في سيناء فقط.

65% من المحطات تم عملها في سيناء

وأضاف «عبد الحافظ»، خلال تصريحات تليفزيونية: «ده يقول إن 65% من المحطات تم عملها في سيناء، بتكلفة 9 مليار جنية، وده يوضح مدى الاهتمام في تنمية شبه جزيرة سيناء»، موضحًا أن القوات المسلحة والدولة المصرية في صراع من الزمن من أجل تعويض السنوات الماضية، حيث كانت شبه جزيرة سيناء وأماكن أخرى في الدولة محرومة من التنمية.

وتابع المتحدث العسكري: «عشان كده إحنا بنلاقي النسبة الكبيرة من المشروعات في تلك المناطق، زي مشروعات معالجة مياه الصرف، وأيضًا كان هناك افتتاح مهم جدا للأنفاق اللي وصلت لحوالي 30 كيلو متر أنفاق تحت قناة السويس، عشان تسهل الحركة من وإلى شبه جزيرة سيناء، بالإضافة إلى مشروعات التنموية والشقق السكنية وغيرها».