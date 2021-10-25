المتحدث العسكري: معركتا التنمية ومحاربة الإرهاب كانتا تسيران بالتوازي

قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن معركتي التنمية والبناء ومحاربة الإرهاب، كانتا تسيران بالتوازي، فالمعركة ضد الإرهاب تم تحقيق نجاح عظيم فيها للغاية، كما أن معركة التنمية بفضل الله حققنا فيها نجاح عظيم جدًا، موضحًا أن القوات المسلحة والهيئة الهندسية تقوم بجهود كبير في الإشراف على كافة الشركات التي تعمل في المشروعات القومية.

عدد الشركات المدنية التي تنفذ المشروعات القومية كبير جدًا

وأضاف «عبد الحافظ»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن عدد الشركات المدنية والمكاتب الاستشارية التي تنفذ المشروعات القومية كبير جدًا، وهذا ما يفتح مجالا لفرص عمل لعدد لا بأس منه، «إحنا كل يوم في مشروع جديد، وكل يوم فيه مكان جديد يخلص مشروع ونبدأ مشروع آخر، الهيئة الهندسية دورها الإشرافي على هذه الشركات، لضمان الجودة وضمان الوقت، لأن زي ما قولت لحضرتك إحنا في صراع مع الوقت».

وتابع: «لازم واحنا بنتكلم النهاردة وبنحتفل بهذا اليوم الخاص بتخريج دفعاتنا وفي شهر ملئ بالانتصارات، يمكن كل يوم زي ما قولنا فيه انتصار جديد، لازم مننساش تضحيات شهدائنا ومصابينا اللي قدموا أرواحهم لأجل أمن واستقرار الوطن واللي سيقدمون أرواحهم فداء لهذا الشعب، وفي الختام أتوجه للشعب المصري بالتحية والتقدير والتهنئة وكل عام وحضراتكم بخير ومصرنا الغالية بخير وأمان وأمن واستقرار وازدهار».