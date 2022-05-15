أسماء حكام الإمارات السبع وأولياء العهود بعد انتخاب «بن زايد» رئيسا للبلاد

بعد إعلان انتخاب محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، رئيسا لدولة الإمارات خلفا لأخيه خليفة بن زايد، وذلك من قبل المجلس الأعلى للاتحاد في البلاد نستعرض، وذلك حسبما نشر موقع حكومة دبي، أسماء حكام الإمارات السبع وأولياء العهود.

وتعد الإمارات دولة اتحادية تتكون من 7 إمارات، يرأس كل منها حاكم يكون مسؤولا عن شؤون تلك الإمارة، كما يتولى الأمور الخاصة بالإدارة، بالتنسيق مع رئيس الدولة وقائد الاتحاد، وتعد الإمارات، اليوم، أحد أكثر الدول نجاحا سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي.

أسماء حكام الإمارات السبع وأولياء العهود

وكما ذكرنا، تتكون دولة الإمارات العربية المتحدة من سبع إمارات لكل منها حاكم، وجاءت أسماء حكام الإمارات السبع وأولياء العهود كالتالي:

أولا حكام الإمارات: سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة، سعود بن راشد المعلا، حاكم إمارة أم القيوين، سعود بن صقر القاسمي، حاكم إمارة رأس الخيمة، حميد بن راشد النعيمي، حاكم إمارة عجمان، حمد بن محمد الشرقي، حاكم إمارة الفجيرة.

واستكمالا لعرض أسماء حكام الإمارات السبع وأولياء العهود، جاءت أسماء أولياء العهود كالتالي: سلطان بن محمد القاسمي، ولي العهد نائب حاكم إمارة الشارقة، وراشد بن سعود المعلا، ولي عهد إمارة أم القيوين، وحمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد إمارة دبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد إمارة رأس الخيمة، محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد إمارة الفجيرة، وعمار بن حميد النعيمي، ولي عهد إمارة عجمان.

ولي عهد إمارة أبو ظبي القادم

ولم يتم حتى الآن الإعلان عن ولي عهد أبو ظبي بعد تولي محمد بن زايد آل نهيان حكم البلاد، ومن المقرر أن يتم الإعلان خلال الأيام المقبلة، حيث يمنح دستور الإمارات لأحد المرشحين، وهم: خالد بن محمد بن زايد، الذي شغل منصب نائب مستشار الأمن الوطني، رئيس جهاز الأمن في الإمارات، وطحنون بن زايد، مستشار الأمن القومي، وهزاع بن زايد، الذي شغل منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي لأبو ظبي، وهزاع بن زايد، نائب رئيس المجلس التنفيذي لأبو ظبي، ومنصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة.