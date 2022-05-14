برقيات تهنئة عربية للشيخ محمد بن زايد على توليه رئاسة دولة الإمارات

هنأ مصطفى الكاظمي رئيس الورزاء العراقي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعبر الكاظمي عن مباركته للشيخ محمد بن زايد، لنيله ثقة المجلس الأعلى للاتحاد، متمنيا أن يكون عهده امتدادا لمسيرة العطاء والازدهار، مؤكدا تطلع بلاده إلى تعزيز أواصر الإخوه والتعاون بين العراق والإمارات على كافة المجالات.

الرئيسان السوري والفلسطيني يهنئان الشيخ محمد بن زايد

وشارك الرئيس السوري بشار الأسد، في تهنئة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، ذلك بحسب ما تناولته "العين الإخبارية" في نبأعاجل منذ قليل.

وأرسل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، برقيه تهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد.

محمد بن زايد رئسيا للإمارات

وانتخب مجلس الاتحاد الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد رئيسا للإمارات خلفا لأخيه الراحل الشيخ خليفة بن زايد ، الذي وافته المنية أمس الجمعة عن عمر ناهز الـ73 عاما.

وحرص العديد من الزعماء والرؤساء حول العالم على تهنئة الرئيس الإماراتي الجديد الشيخ محمد بن زايد، وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والملك البحريني والأمير الكويتي وولي عهده.

زعماء العالم يشاركون في نعي الشيخ خليفة بن زايد

وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الجمعة عن وفاة الشيخ خليفة بن زايد الرئيس الراحل للإمارات، فيما شارك أيضا العديد من الزعماء والرؤساء في نعيه.

وكان آخر المشاركين في نعي الشيخ خليفة بن زايد، الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، ورئيس وزرائها بوريس جونسون، حيث وصفته قالت الملكة : " لقد كرس الشيخ خليفة بن زايد حياته لخدمة شعب الإمارات وعلاقته بأصدقائه وحلفاؤها.