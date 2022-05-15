المتحدث العسكري: استراتيجية القضاء على الإرهاب ترتكز على 3 محاور أساسية

قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن استراتيجية القوات المسلحة للقضاء على الإرهاب ترتكز على ثلاثة محاور أساسية، المحور الأمني، والمحور التنموي، والمحور الاجتماعي بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة لتوفير حياة كريمة، وهو ضامن حقيقي للقضاء على مسببات الإرهاب دون إغفال البعد الإنساني والاجتماعي كعقيدة راسخة لدى أفراد القوات المسلحة.

المتحدث العسكري: نحارب التطرف بفكر معتدل وتنمية وحياة كريمة

وأضاف «عبد الحافظ»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «Extra news»: «بمعنى نقدر نقول إننا بنحارب الإرهاب، وأيضًا بنحارب الفكر المتطرف بفكر معتدل وبتنمية وبحياة كريمة، إذًا استراتيجية الدولة المصرية لمجابهة الإرهاب لم تكن عملًا أمنيًا فقط، وده من الدروس المستفادة من حربنا على الإرهاب منذ 2011».

القضاء على الإرهاب لابد أن يشمل القضاء على مسبباته

وأشار المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إلى أن القضاء على الإرهاب لابد أن يشمل القضاء على مسببات الإرهاب، وهنا كان الاتجاه لتغيير الحياة المعيشية للمواطن والتنمية، بالتوازي مع العمليات النوعية ضد البؤر الإرهابية التي تعلن من وقت لآخر.