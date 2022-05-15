المتحدث العسكري: مقتل 27 عنصرا إرهابيا منذ 7 مايو وحتى الآن

قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن جهود القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب أدت إلى انحصار أعمال العناصر الإرهابية في المناطق المنعزلة وغير المأهولة بالسكان، وفي بعض البؤر الإرهابية: «إحنا في حربنا على الإرهاب بنعمل خطة مرنة، برسم أهداف حالية وأهداف مستقبلية طبقًا للمتغيرات والمستجدات على الأرض»، وذلك خلال مداخلة هاتفية على شاشة «extra news».

توجيه ضربات متلاحقة للقضاء على العناصر الإرهابية

وأضاف «عبد الحافظ»، أنه استكمالًا لجهود القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب، تم توجيه ضربات متلاحقة للقضاء على العناصر الإرهابية، حيث نفذت القوات الجوية اعتبارًا من يوم السابع من مايو حتى اليوم، عددًا من الضربات الجوية المركزة أسفرت عن تدمير عددًا من البؤر الإرهابية تستخدمها العناصر الإرهابية كقاعدة انطلاق ليها لتنفيذ مخططاتها، إضافة إلى تدمير عدد 6 عربات دفع رباعي، وأيضًا مقتل 16 من العناصر التكفيرية.

التحفظ على جثث العناصر التكفيرية لحين تسليمهم لذويهم

وأكد المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أن قوات إنفاذ القانون تمكنت أيضًا من تدمير البؤر الإرهابية وتدمير عربات دفع رباعي، وأيضًا القضاء على 11 عنصرا تكفيريا، وكل هذه العناصر يتم التحفظ على جثثهم لحين تسليمهم لذويهم حال التعرف عليهم، فضلًا عن ضبط عدد كبير من الأسلحة مختلفة الأنواع وكميات من الذخائر مختلفة الاعيرة إضافة إلى هواتف محمولة وحوازم آلية.