شروط حفل ياسمين علي بمسرح الجمهورية الأحد: ممنوع ارتداء «الشورت»

تواصل الفنانة ياسمين علي، البروفات لحفلها الغنائي المُرتقب يوم 22 مايو الجاري، على مسرح الجمهورية، التابع لدار الأوبرا المصرية، إذ ستُقدم باقة من أبرز الأغنيات التي اشتهرت بها خلال الفترة الأخيرة.

ضرورة الالتزام بالزي المناسب للأوبرا

وضعت دار الأوبرا، شروطًا أمام الجمهور، الذي يرغب في حضور حفل ياسمين علي، إذ كشفت عبر موقعها الإلكتروني، عن عدم السماح بالدخول لكل من يرتدي الشورت، مُشددة على ضرورة الالتزام بالزي المناسب للأوبرا.

عدم السماح بدخول الجمهور دون ارتداء الكمامة

استعرضت دار الأوبرا، باقي شروط حفل ياسمين علي، لعل أبرزها عدم السماح بدخول الجمهور دون ارتداء الكمامة، وكذلك اتباع الإجراءات الخاصة بقياس درجة الحرارة بواسطة المُختص، ضمن إجراءات فيروس كورونا، وذلك بجانب الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور

شددت دار الأوبرا، على ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي، ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، فضلًا عن ضرورة الجلوس في المقعد الذي تم حجزه، واستلام تذكرته.

غير مسموح بدخول الأطفال الأقل من 7 سنوات

أكدت دار الأوبرا، أنه غير مسموح بدخول الأطفال الأقل من 7 سنوات، فضلًا عن عدم التصوير سواء فوتوغرافي أو فيديو خلال الحفل.

يذكر أنّ حفل ياسمين علي، سيبدأ على مسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث تتراوح تذاكر الحفل بسعر160 جنيهًا، 210 جنيهات، 260 جنيهًا وفق الموقع الإلكتروني الخاص بحجز التذاكر.

يذكر أنّ ياسمين علي، شاركت مؤخرًأ في مسلسل «الحلم» للمخرج حسني صالح، والذي عُرض عبر شبكة تليفزيون الحياة، حيث يُعد أول عمل درامي يستعرض مشروع الأسمرات.

مسلسل الحلم، من بطولة محمد رياض، وفاء عامر، كمال أبورية، نضال الشافعي، صابرين، رانيا فريد شوقي، صلاح عبدالله، علاء مرسي، أنوشكا، نهال عنبر.