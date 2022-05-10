موعد وأسعار تذاكر حفل «ياسمين علي» في دار الأوبرا وطريقة الحجز إلكترونيا

تستعد الفنانة «ياسمين علي»، لتقديم حفل غنائي على مسرح الجمهورية بدار الأوبرا، يوم الأحد الموافق 22 مايو الجاري، حيث أعلنت دار الأوبرا المصرية عن الحفل من خلال الموقع الخاص بحجز تذاكر حفلات الأوبرا.

موعد حفل ياسمين علي في دار الأوبرا

ومن المقرر أن تقدم ياسمين علي حفلها على مسرح الجمهورية في دار الأوبرا يوم 22 مايو الحالي، في الساعة الثامنة مساء، وحددت دار الأوبرا أسعار تذاكر الحفل بسعر160 جنيهًا، 210 جنيهات، 260 جنيهًا وفق الموقع الإلكتروني الخاص بحجز التذاكر.

ويمكن حجز تذاكر الحفل إلكترونيا من خلال موقع حجز تذاكر حفلات الأوبرا الذي يتضمن كل الحفلات التي تقام في دار الأوبرا.

ياسمين علي تعلن عن حفلها في دار الأوبرا

جدير بالذكر أن اللفنانة ياسمين علي أعلنت عن الحفل من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بها على موقع فيس بوك، موضحة الموقع الخاص بحجز تذاكر الحفل في دار الأوبرا.

وكانت المطربة المصرية ياسمين، علقت في حوار سابق لها بجريدة «الوطن»، عن وجه الشبه بينها وبين النجمة الهندية أنوشكا شارما، موضحة أنها تشعر أن وجه الشبه بينها وبين النجمة الهندية الشهيرة كاجول والنجمة الهندية الشهيرة وملكة جمال العالم سابقا إيشواريا راي، أكثر من وجه الشبه بينها أنوشكا شارما موضحة أنها تحمل نفس الابتسامة الخاصة بأنوشكا فقط.

وأوضحت أنها لا تتابع الفن الهندي جيدًا، لكن جمهورها ومتابعيها هم من يقوموا بنشر صور لها والنجمات بالهند والمقارنة بينهما، ويقوموا بإرسال الصور لها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومن وجهة نظرها ربط الجمهور التشابه بينها وبين أنوشكا شارما بسبب الابتسامة المليئة بالحيوية والبهجة وتجعل الجميع يشعرون بالأمل والسعادة.