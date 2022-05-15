رئيس الأسقفية: الدعوة للحوار الوطني دفعة للحريات والتنمية

اعتبر الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي القوى السياسية للحوار الوطني، دفعة في مجال الحريات السياسية تسير جنبًا إلى جنب مع جهود الدولة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الحوار الوطني والحريات

وقال رئيس الأساقفة في بيان له، إن بادرة الرئيس قد حظيت بترحيب الكثير من القوى الوطنية والمؤسسات الدينية والسياسية التي تطمح في وصول الحوار لنتائج تحقق الخير العام.

رئيس الأساقفة يصلي لمصر

وصلى رئيس الأساقفة لمصر أن تنعم بالخير والرخاء والاستقرار السياسي وأن يوفق كل المشاركين في الحوار الوطني لما فيه الخير للبلاد.

منتدى الثقافات

وفي سياق متصل، أقامت الكنيسة القبطية الإنجيلية الجلسة التشاورية حول الأدوار الممكنة لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية، وذلك في إطار دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحوار مجتمعي تشترك فيه كل القوى.

الزيادة السكانية ومكافحة الإرهاب

وخلال الجلسة قال رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إن الحوار كلمة مفتاحية لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية مثل الزيادة السكانية ومكافحة الإرهاب، وغيرها من التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وتمنى أن يساهم الحوار في الوصول إلى حلول للقضايا المهمة.