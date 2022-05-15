«الصحة»: الكشف على 25 مليون سيدة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن سرطان الثدي استطاعت الوصول إلى ما يقرب من 25 مليون سيدة من مختلف المحافظات.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ مبادرة رئيس الجمهورية تستهدف الوصول إلى 28 مليون سيدة؛ للكشف عن سرطان الثدي وأمراض أخرى منها ضغط الدم والسكر والوزن والطول وحساب مؤشر كتلة الجسم والسمنة.

مشاركة 3538 وحدة صحية في المبادرة

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنّ مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة والكشف عن سرطان الثدي تستهدف الفحص والتوعية للسيدات من عمر 18 عامًا فيما فوق، لافتًا إلى أنّه كلما تم اكتشاف المرض مبكرًا كلما ساهم في ارتفاع نسب الشفاء منه بنسب عالية تصل إلى 90%، منوهًا بمشاركة 3538 وحدة صحية في المبادرة، والكشف على السيدات من خلال فريق طبي نسائي كامل للتوعية بعوامل الخطورة المسببة لهذا المرض والأمراض غير السارية، وكذلك تنظيم الأسرة.

تحويل 114 سيدة إلى المستشفيات لحاجتهم إلى فحص متقدم

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، منذ انطلاق الحملة وحتى الآن تم تحويل 114 سيدة إلى المستشفى لتقديم الخدمة الطبية الحرجة لهن، وهي الخدمة التي تتطلب فحصًا متقدمًا، مطالبًا السيدات بضرورة المشاركة في مبادرة الرئيس من خلال الخط الساخن للوزارة 15335، مستعرضا خدمات المبادرة والتى ترفع الوعى بضرورة اتباع نظام غذائي سليم والتحذير من خطورة التدخين وقلة النشاط كل ذلك يتم بالتعاون مع الرائدات الريفيات.

وأكد عبدالغفار أنّ المبادرات الرئاسية الصحية جميعًا تعمل في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، وليس مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة فقط، ودعا كل المواطنين من المشاركة في هذه المبادرات الصحية، والكشف والعلاج بها مجانًا، وبها صيدليات لتوفير العلاج وصرفه في التوقيت نفسه، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخل سريع لأقرب مستشفى من مكان المواطن.