كريم فهمي: أحب عادل إمام وأحترم محمد رمضان ونفسي أتصور مع يحيى الفخراني

حرص الفنان كريم فهمي، على التواصل مع جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أنه تفاعل معهم منذ قليل، من خلال خاصية اسأل عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، وبالفعل وجه الجمهور عدد من الأسئلة إليه.

وجه أحد الأشخاص سؤال للفنان كريم فهمي، عن المطرب المفضل له، فرد على السؤال بصورة تجمعه مع الهضبة عمرو دياب، كما تم توجيه سؤال له عن الممثل الذي يفضله فرد على السؤال بصورة للزعيم عادل إمام.

كريم فهمي يتحدث عن يحيى الفخراني

واستمر الجمهور فى توجيه عدد من الأسئلة إلى كريم فهمي، كان من بينها سؤال عن هل يفكر في العمل مع الفنان الكبير يحيى الفخراني، فرد كريم قائلا: «دا أنا أتمنى أتصور معاه».

كما تم توجيه سؤال عن الفنان حمادة هلال، إذ جاء نص السؤال بتحب حماده هلال، فرد كريم قائلا: «مين اللى ميحبش سبونج بوب من أجدع الناس اللى قابلتها دا المداح العسل».

كما حرص أحد الأشخاص من الجمهور سؤاله عن سبب حب والدته له أكثر من شقيقه أحمد فهمي، فقال «والله إشاعة هو مطلعها علشان يسبقك الفكرة انها بتحبه أكتر والله».

مشاركة كريم فهمي فى الاختيار 2

يذكر أن الفنان كريم فهمي، كان ظهر مؤخرا كضيف شرف فى مسلسل الاختيار الجزء الثاني، الذي تم تقديمه عام 2021 بمشاركة عدد كبير من الفنانين، وهم كريم عبد العزيز وأحمد مكى وإياد نصار وبشري وانجى المقدم وأحمد حلاوة وهادى الجيار وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان واخراج بيتر ميمي.