كريم فهمي عن منتقدي موسيماني: يا زملكاوي ذكي أو أهلاوي غبي

حرص الفنان كريم فهمي على التعليق على الانتقادات التي يتعرض لها مدرب النادي الأهلي بيتسو موسيماني، خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب الفريق في مباريات الدوري المصري الممتاز.

كريم فهمي يرد على انتقادات الجمهور لـ موسيماني

وكتب كريم فهمي عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، «الناس اللي بتنتقد موسيماني دول نوع من نوعين، ملهمش ثالث يا أما أهلاوي غبي جدًا، يا إما زملكاوي زكي جدًا».

تفاعل كريم فهمي مع الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي

يذكر أن كريم فهمي يتفاعل دائما مع جمهوره، حيث إنه يرد أسئلة واستفسارات الجمهور المختلفة عبر خاصية الـ ASK، حيث كشف عن أعماله الفنية المقبلة بجانب حياته الشخصية.

كريم فهمي يكشف سبب مشاركته في مسلسل «حكايات بنات»

وكشف «فهمي» عن سر مشاركته في الجزأين بمسلسل «حكايات بنات» قائلا: «أنا عملت الجزء الثاني عشان بحب المسلسل ولو المسلسل عايزني أي وقت هبقى موجود عشان ليه فضل عليا كبير بعد ربنا».

وتحدث كريم فهمي عن علاقته بالفنانة صبا مبارك قائلا: «ممثلة من العيار الثقيل وبنفكر نعمل مسلسل عاصم وأحلام، إيه رأيكم؟»، مضيفًا أن ممثله المفضل الفنان عادل إمام.

مشاركة كريم فهمي في مسلسل «الاختيار»

شارك مؤخرا كريم فهمي في مسلسل «الاختيار» الجزء الثاني، الذي عرض في دراما رمضان 2021، بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إنجي المقدم، بشرى، أسماء أبو اليزيد، إياد نصار، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال.