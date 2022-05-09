كريم فهمي: بفكر في جزء تاني لـ«ديدو».. ولضعف المعروض بضطر أكتب أعمالي

تحدث الفنان كريم فهمي عن بعض أعماله التي حققت نجاحا كبيرا الفترة الماضية، وذلك خلال فقرة الأسئلة مع جمهوره عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» عبر خاصية «الاستوري».

قال كريم فهمي إنه أحب مسلسل «حكايات بنات» وعلى استعداد للمشاركة به من جديد: «أنا عملت الجزء الثاني عشان بحب المسلسل ولو المسلسل عايزني أي وقت هبقى موجود عشان ليه فضل عليا كبير بعد ربنا».

فهمي: صبا مبارك ممثلة من العيار الثقيل

وعن تعاونه مع الفنانة صبا مبارك خلال أحداث المسلسل، أوضح: «صبا مبارك ممثلة من العيار الثقيل وبنفكر نعمل مسلسل عاصم وأحلام، إيه رأيكم؟»، مضيفًا أن ممثله المفضل الفنان عادل إمام.

كريم فهمي: كواليس «أزمة منتصف العمر» الأفضل بين أعمالي

وأضاف أن كواليس مسلسل «أزمة منتصف العمر» أفضل كواليس أعماله الفنية، قائلًا: «كواليس مسلسل أزمة منتصف العمر حلوة جدًا»، مشيرًا أنه سوف يعرض خلال شهر سبتمبر المقبل.

كما تحدث عن نيته لتقديم جزء ثاني من فيلم «ديدو» الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، قائلًا: «بفكر في جزء ثاني من فيلم ديدو لأنه نجح جدا في نفس الوقت تجربة جديدة على السينما في مصر، وغير كده مطلوب مني من العائلات والأطفال جزء ثاني».

كريم فهمي يتحدث عن ياسمين عبدالعزيز

وعندما سأله أحد المتابعين عن كتابة اسمه بعد الفنانة ياسمين عبد العزيز خاصة بعد بطولته لمسلسل «أمر واقع»، رد عليه قائلًا: «ده أمر طبيعي أي حد يشتغل مع ياسمين عبد العزيز يتكتب بعدها حتى لو عملت ألف بطولة فيه أصول يا باشا».

وعن قلة أعماله الفنية، كشف: «عشان بحاول اختار أعمال كويسة، ولضعف الأعمال المعروضة بضطر أكتب أنا فبياخد وقت، ولكن أوعدك في مسلسل وفيلم السنة دي إن شاء الله».