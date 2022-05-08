كريم فهمي عن عشقه للأهلي: كنت بروح النادي وأنا في بطن أمي

استعرض الفنان كريم فهمي، حجم حبه وعشقه الشديد للنادي الأهلي، لا سيما بعد حضور مباراة المارد الأحمر أمام ووفاق سطيف الجزائري، ضمن دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت على ستاد السلام، أمس السبت.

وعلق كريم فهمي، على أسئلة أحد المتابعين، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، الخاص بـ«سر حبك للأهلي؟»، حيث قال: «كنت بروح النادي وأنا في بطن أمي حرفيًا».

كنت لاعب في النادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر

وأشار كريم فهمي، إلى أنّ كان يُمارس رياضة كرة القدم، كما أنه كان من الناشئين بصفوف قطبي الكرة المصرية، قائلًا: «أنا فعلًا كنت لعيب كورة في الأهلي والزمالك ومنتخب مصر.. كنت ليبرو ومساك».

وأضاف كريم فهمي، أن تنظيم وقته بين لعب الكرة والدراسة لم يكن أمرًا سهلًا إطلاقًا، بل كان عملية مرهقة وشاقة، قائلًا: «كان مش سهل تنظيم الوقت، لكن تقدر، وأنا الكورة اديتني درجات تفوق.. فهي مفيدة».

كريم فهمي ينتظر عرض مسلسله الجديد أزمة منتصف العمر

يذكر أنّ كريم فهمي، قد انتهى مؤخرًا، من تصوير مسلسل جديد يحمل اسم أزمة منتصف العمر، ومن المُقرر طرحه في شهر سبتمبر المُقبل، عبر إحدى المنصات الرقمية.

وتدور أحداث مسلسل أزمة منتصف العمر، في إطار اجتماعي درامي، يستعرض العمل قصة فتاة متزوجة ولديها ابنة وتنشأ علاقة حب بين ابنتها وبين أحد الشباب.

المسلسل من بطولة كريم فهمي، وريهام عبد الغفور، ورنا رئيس، ورشدي الشامي، وعمر السعيد وآخرين، وهو من تأليف أحمد عادل سلطان، وإخراج كريم العدل.

وأشاد كريم فهمي، بتجربته مع رنا رئيس، في هذا المسلسل، مازحًا مع أحد المتابعين، بقوله: «رنا رئيس ده صاحبي الصغير».