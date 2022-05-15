الجندي: عصابات تهريب الآثار والمتزوجون عرفيا يستندون لـ«فتاوى سلفية»

حّمل الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الدينية، الجماعات السلفية، مسؤولية ما يُجرى في المجتمع المصري من مساؤى أو فساد، إذ ذكر أن سرقات الآثار وأي تنقيب عن آثار، ومن يموت بسبب الآثار، وعصابات تهريب الآثار، كلهم بلا استثناء مستندين إلى فتاوى الجماعات السلفية، من جواز تجارة وحيازة الآثار، وبالتالي يجب تحميل السلفيين مسؤولية ما يُجرى في المجتمع، بسبب ما يُسمى بعلاقة السببية.

مقاطع لشيوخ سلفية على موقع يوتيوب يبيحوا فيها التنقيب عن الآثار

أضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أن هناك مقاطع لشيوخ سلفية على موقع يوتيوب، يبيحوا فيها التنقيب عن الآثار، وامتلاكها، ولا يفتري عليهم بهذه الكلمات، بل هي موجودة ومؤرشفة على يوتيوب، حتى أن كل العلاقات المحرمة تحت مظلة الزنا المقنع الذي يطلق عليه «الزواج العرفي»، يقومون بقناعة أن هذا حلال.

الكثير من المواطنين تجاهلوا رأس الفتوى في مصر

أشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أن الكثير من المواطنين، تجاهلوا رأس الفتوى في مصر، والمتمثلة في دار الإفتاء المصرية، التي يرأسها في الوقت الحالي الدكتور شوقي علام، ويسيرون وراء الفتاوى الخاطئة، التي تصدر من أشخاص لا يحق لهم الإفتاء، موضحًا في الوقت ذاته، أن الفتوى تتغير وتختلف باختلاف متغيرات كثيرة، منها الزمان والمكان، منها فتاوى ضرب النساء والطلاق الشفوي.

مستريح أسوان

أوضح أن ذنبهم استخدموا الفتاوى الخاطئة، وتجاهلوا رأس الفتوى المتمثلة في مفتي الديار المصرية، معلقا على مستريح أسوان، الذي كان يعمل سائق توك توك، واستطاع النصب على الناس أن يجمع نصف مليار جنيه، متسائلًا: «إلى متى يا شعبنا نصدق من ليس منا».