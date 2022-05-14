نشأت الديهي يدافع عن خالد الجندي: لديه كرباج الحق يجلد به أهل الشر

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن كل من يقف بجوار الحق والدولة ويتحصن بالحق والحقيقة دائمًا في مرمى نيران أهل الشر، موضحًا أن الشيخ الجليل خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومقدم برنامج «لعلهم يفقهون»، على شاشة «دي إم سي» يجلد بكلماته أهل الشر، ومعه كرباج الحق يجلد به ظهور أهل الشر بكلماته ويمثل بالنسبة لهم شيئا مؤذيا لجميع أكاذيبهم ويحبط كل هذه الأكاذيب، فخالد الجندي قوي بالحكمة والمنطق وبإيمانه بما يقول.

مديرية أوقاف القاهرة نفت أن يكون عبداللطيف إمامًا وخطيبًا بالأوقاف

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، والذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن أحد التوافه والمدعين والمرتزقة يُدعى مصطفى محمود عبد اللطيف، يحاول صناعة نجومية زائفة على أكتاف أهل الحق، وقام بالهجوم على قامة مثل خالد الجندي، موضحًا أن مديرية أوقاف القاهرة نفت أن يكون عبد اللطيف، إمامًا وخطيبًا بالأوقاف، مشددة على أنه لا علاقة له بالأوقاف نهائيًا وأنه ممنوع من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية أو إمامة المصلين بالمساجد.

محاولة هدم إحدى الشخصيات الفاعلة يمثل خطيئة كبرى

وأوضح الإعلامي نشأت الديهي، أن مصطفى محمود أحمد عبداللطيف، هو نواة لعملية نصب كبيرة باسم الدين، فهو ليس أزهريا ويدعي أنه أزهري، وإنما هو شخص مدع ويتطاول على العلماء، لحم العلماء مر، وهذا درس وقرصة أذن لكل شخص مثله ممن يهاجموا أهل الدعوة والوعي والبصيرة لمحاولة تشويه هذه النماذج وتشويش العقول، معتبرًا أن محاولة هدم إحدى الشخصيات الفاعلة يمثل خطيئة كبرى، بخاصة عندما يكون قامة مثل الشيخ الجليل الدكتور خالد الجندي.