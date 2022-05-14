خالد الجندي يتحدي السلفيين: لو اللحية واجبة يبقى الكحل فريضة «فيديو»

هاجم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خطاب التيار السلفي، موضحًا: «ماشي في وادي والوطن في وادي تاني، لا يلتقيان ولن يلتقيان».

وأضاف الجندي، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «لعلهم يفقهون»، على قناة DMC: «الزيادة السكانية قنبلة القنابل وأكبر مصيبة كارثية تأكل الأخضر واليابس، فالسلفيون يمكنهم نسف المشروعات القومية بفتوى نحن نرزقهم وإياكم، رغم أن الآية الكريمة تتحدث عن منع قتل المولود، وليس تنظيم الأسرة، وهو ما يوازي العزل في الفقه».

السلفي عينه الفقهية عوراء

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «السلفي عينه الفقهية عوراء، حيث يطالبنا باللحية، لأنها فعل النبي، ولكن النبي كان يكتحل.. اسأل أي سلفي يطالبنا باللحية، قوله أنت ما بتحطش كحل ليه، كل الأحاديث الواردة في الكحل تثبت مداومة النبي عليه، حيث كان النبي يضع الكحل، وكان لديه مكحلة».

خالد الجندي: النبي كان يكتحل

وأشار إلى أنّ السلفيين لديهم «عوار عقلي»، حيث طلب منا النبي أن نكتحل بالكحل، وكان يكتحل: «سنة الكُحل ليه مهجورة عند السلفيين؟! والنبي أمر بها، لو اللحية واجبة يبقى الكحل واجب، وإذا اقتنعت إن الكحل فريضة أنا هقتنع إن اللحية فريضة، يلا يا عم ورينا عضلاتك، مش هتجد منهم نفر يقول إن الكحل فريضة».

وأوضح: «نمسك في رقبتهم ونقول لازم نشوفكم حاطين كُحل وساعتها هربي لك لحيتي يا عم شيخ، لكن السلفيين يكيلون بمكيالين، واللي بتمشي بيمشوها واللي مش بتمشي عندهم بيوقفوها».