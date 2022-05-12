خالد الجندي: الصمت وقت الحرب على الإرهاب خيانة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشوؤن الإسلامية، إن الحياد في قضايا الوطن خيانة، ويجب على الشخص أن يقول الحق من أجل قضايا المجتمع، مبينًا أن رجل الدين يجب أن يكون مصلحًا ويريد إصلاح المجتمع وليس مجرد رجل صالح، لافتًا إلى أن عدم الإصلاح من جانب رجال الدين يعد كارثة.

ضرورة عدم الحياد في قضايا الوطن

وأضاف «الجندي» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفهقون»، المذاع على فضائية DMC، مساء الخميس، أن عدم مساندة الوقت في وقت الحرب على الإرهاب يعد خيانة، ويجب عدم السكوت على ذلك، متابعًا: «أكتر ناس تطاولوا على الدولة وشيخ الأزهر هم الإخوان، ومفيش حاجة اسمها تمسك العصاية من النص عشان متزعلش دول ولا دول، ده خيانة، وبعض الشيوخ مش بيقولهم رأيهم بصراحة بسبب الجبن وتملق الجماهير، والخوف من بعض السلفيين».

موقف الجندي من الطلاق الشفوي

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشوؤن الإسلامية، أنه تحمل في مسألة الطلاق الشفوي والغيابي الكثير، وسيتم تعديل القانون كما أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، محذرًا من إدعاء البعض الانتماء للأزهر الشريف من خلال ارتداء الزي الأزهري واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

ثناء على جهود وزير الأوقاف

وتوجه بالشكر للدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، واصفًا إياه بالمقاتل في الصفوف الأولى ضد جماعات الإسلام السياسي الذي يلقبهم بالقطيع، وتطرق في الحديث عن فرعون في القرآن والذي كان يقر بوجود إله لكنه كان يرى نفسه أيضًا إله، متابعًا: «فرعون كان عنده عقدة نفسية وعاوز يقابل إله موسى».