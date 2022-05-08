خالد الجندي لـ ابن الحويني: «أبوك مش قادر يقول اللهم احفظ جيش مصر»

هاجم الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حاتم الحويني نجل اسحاق الحويني، بسبب الحادث الإرهابي الذي استهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء، مؤكدًا أنه ووالده حرضا على الدولة المصرية: «شهر رمضان كله كنا قاعدين نرد على سمومك إنت وإخواتك».

وأضاف الجندي في حلقة اليوم من برنامج «لعلهم يفقهون»، على قناة dmc: «من قال إن وزارة الاوقاف تحارب الإسلام؟ أنتم، واليوم تقول اللهم احفظ بلدنا مصر من كل شر يا كاذب يا أهل الضلال، يا أخي أعوذ بالله، ورغم ذلك لم تدعُ لجيشنا دعوة واحدة، وكان يجب أن تقول اللهم احفظ جيش مصر، أبوك مش قادر عليها أصلا ولا طالع إلا بتصريحات يشتم فيها شيخ الأزهر وشعب مصر».

الجندي: دعاء ابن الحويني تباكي الضباع على فريسة

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «دعاء ابن الحويني هو تباكي الضباع على فريسة، حسبنا الله فيكم ونعم الوكيل، ولن ننسلا هذا التحريض طوال شهر رمضان، زعمتم أن الإسلام يحارب والمساجد تُغلق وسار على نهجكم كل أصحاب القرون من أبناء القطيع، ما حدث مصيبة وكارثة، والمصيبة في فتاوى الحويني جروب».

وأكد أن الأسرة الحوينية مشؤومة، مذيعا فتوى للدكتور محمد العشماوي أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف، جاء فيها: «يحرم ارتداء زي الأزهر لمن ليس على منهج الأزهر أو يتصدى لمحاربته لأنه غش وتدليس على المسلمين، والغش والتدليس حرام».

ملايين الشهداء لن يجعلونا نحيد عن إسلامنا

وشدد على أنّ العمل الإرهابي ليس مقدمة لشيء، لأن ملايين الشهداء لن يجعلونا نحيد عن إسلامنا، وإنما هو نتيجة لشيء، هو فتاوى «أهل الضلال»: «مثل الحوينيات والعدويات واليعقوبيات، في ناس عايشة تقول كلام هلس زي أدبني الحويني وعلمني يعقوب، وما حدث بالأمس نتيجة لفتواهم، يحرفون الكلم عن مواضعه ويحرضون على الاوطان ويطعنون في عقيدة العاملين على مصالح المسلمين».