كريم فهمي: «بحب الحمام المحشي.. ونفسي أقدم فيلم رومانسي مع منى زكي»

غاب الفنان كريم فهمي عن المشاركة في السباق الرمضاني لعام 2022 على الرغم من تواجده مؤخرا بشكل مستمر بأعمال درامية، وكشف عن السبب وراء هذا الغياب من خلال صفحته الخاصة.

وشارك الفنان كريم فهمي جمهوره، خاصية اسأل عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام، ووجه أحد الأشخاص سؤالا له عن سبب غيابه عن رمضان 2022 ليرد عليه كريم: «مفيش حاجة عجبتني بس إن شاء الله رمضان اللي جاي أكون موجود».

كريم فهمي يكشف حقيقة وجود جزء ثانٍ من هاتولى راجل

ووجّه الجمهور عدد آخر من الأسئلة لكريم فهمي، كان من بينها هل يصبح هناك جزء ثانٍ من فيلم هاتولي راجل؟ ونفى كريم هذا الأمر.

وتوالت الأسئلة عن فيلم هاتولى راجل، فسأله أحدهم عن إمكانية وجود تعاون بينه وبين شريف رمزي بعد النجاح الذي حققاه سويا في نفس الفيلم؛ ليرد: «شريف صديق مقرب وبينا كيمياء في الشغل وناويين إن شاء الله».

وحرص أحد الأشخاص على سؤال كريم فهمي عن أفضل الأكلات التي يحبها، فأجاب بأنه يحب الحمام المحشي والأرز بالملوخية والعكاوي.

كريم فهمي ومنى زكى

ووجّه أحد الأشخاص سؤالا للفنان كريم فهمي عن إمكانية أن يرى الجمهور عمل فني أكشن رومانسي يجمعه بالفنانة مني زكي؛ ليجيب: «والله يا ريت».

كما كشف أيضا الفنان كريم فهمي عن الأعمال الفنية التي أحبها في السباق الرمضاني لعام 2022، وهي مسلسل الكبير أوي للفنان أحمد مكي، ومسلسل بطلوع الروح للفنانة منة شلبي.