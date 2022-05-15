«صراع في الميناء» بافتتاح مهرجان فاتن حمامة في باريس

يعرض الفيلم المصري الكلاسيكي صراع في المينا للمخرج يوسف شاهين، بطولة فاتن حمامة وعمر الشريف، في افتتاح الدورة التاسعة لمهرجان فاتن حمامة السينمائي برئاسة المتتجة ماجي أنور، المقامة في باريس، بجانب الفيلم الإيطالي La jardin des finzi contini، إذ أن السينما الإيطالية ضيفة شرف المهرجان.

لأول مرة.. تنظيم احتفالية باسم الإله حتحور

قررت إدارة مهرجان فاتن حمامة السينمائي برئاسة المنتجة ماجي أنور، أن تقام الدورة التاسعة من المهرجان بباريس في شهر مايو المقبل بالتزامن مع عيد ميلاد فاتن حمامة، وسيتم عرض أفلام المسابقة و أفلام البانوراما بإحدي سينمات باريس.

كما قررت إدارة المهرجان، أن يكون العرض في باريس مختلفا عن لندن، حيث ستقام لأول مرة احتفالية باسم الإله حتحور.

تكريم الرموز الغنائية الاستعراضية المهمة خاصة بالعالم العربي

احتفالية الإله حتحور وهو إله فرعوني، يرمز إلى الحب والموسيقى: يتم تقديمها من ضمن فعاليات المهرجان بفرنسا، لتكريم الرموز الغنائية الاستعراضية المهمة، خاصة بالعالم العربي، ويقدم الأداء الغنائي والموسيقي أحد الفنانين الشباب، للتعريف بالتراث الموسيقي، خاصة المصري والعربي، للتأكيد على أن الإبداع الفني ما زال مستمرا، وأن الماضي يسلم الحاضر.

مهرجان فاتن حمامة، أول مهرجان مصري عالمي، يقام خارج الشرق الأوسط، وتحرص أميرات وأمراء من العائلة الملكيه البريطانية على حضور فعالياته ودعمه.

وتدور أحداث فيلم صراع في الميناء، بعد ثلاث سنوات من الغياب، يعود (رجب) عقب رحلة سفر طويلة قضاها على ظهر إحدى البواخر سعيًا لتوفير المال من أجل إتمام زواجه بـ(حميدة)، التي تعيش مع والدته في إحدى العشش المُقامة على البحر، ولكن مع مرور الأيام تدُب في قلب (رجب) مشاعر الغيرة حينما يشك في وجود علاقة تجمع بين (حميدة)، وبين (ممدوح) ابن صاحب شركة النقل البحري، وهو ما تزامن مع وجود مشاكل عديدة بين مالك الشركة والعاملين بها.