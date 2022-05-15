مدبولي يكشف حقيقة توقف بعض المشروعات القومية: أسواق التوريد مضطربة

رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على سؤال إحدى المراسلات الأجانب بشأن توقف بعض المشروعات، قائلا: «بالنسبة للسؤال الخاص بالمشروعات اللي توقفت أو تباطأ تنفيذها، عاوز أقول هي متوقفتش، هو بسبب غصب عننا، وده حصل في بعض المشروعات، نتيجة لإننا كنا بنستورد بعض المواد الخام أو التوريدات».

خطة التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل قليل، لإعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، أنّ بعض المشروعات توقفت نتيجة اضطراب أسواق التوريد في الخارج، ما تسبب في وجود هامش تأخير.

مدّ الفترات الزمنية لتنفيذ المشروعات

وتابع رئيس الوزراء: «عشان كده إحنا في إطار الفترة اللي فاتت، عملنا قرار بمد مدد المشروعات لفترة زمنية، عشان الشركات والموردين ميقعوش في فكرة غرامة تأخير أو الكلام ده، لأن ده ظرف خارج عن إرادتهم بالكامل، وميقدروش يتعاملوا معاه».