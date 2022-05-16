أسعار الدواجن اليوم الإثنين 16-5-2022 في مصر

أسعار الدواجن ومنتجاتها المختلفة في جميع الأسواق المصرية من أكثر الأشياء التي تأثرت بارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، الأمر الذي جعل الكثير من محبي تناولها على المائدة المصرية يحرصون على متابعة أسعارها تلك بشكل يومي نظرا لأنها البديل الأمثل للحوم الحمراء مرتفعة الأسعار.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن ومنتجاتها في جميع الأسواق المصرية اليوم الاثنين الموافق 16 مايو من عام 2022، وفق جولة «الوطن» في أسواق منطقة الدقي، والتي جاءا كالتال:

أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم

وتباينت أسعار الدواجن في المحال التجارية اليوم الاثنين الموافق 16 مايو الجاري والأسواق الكبرى، كالتالي:

- جاء سعر الكيلو الواحد من الأوراك اليوم الاثنين ليتراوح بين 48 و52 جنيهًا.

- فيما وصل سعر كيلو الدجاج اليوم الاثنين، إلى قيمة تتراوح بين 42 و48 جنيهًا.

- وبلغ سعر كيلو الدبابيس اليوم الاثنين قيمة تراوحت بين 82 و100 جنيها.

- كما جاء سعر كيلو الكبدة والقوانص اليوم الاثنين ليصل إلى قيمة تتراوح بين 50 و55 جنيهًا.

- وعن سعر الدواجن الحية التي تزن 2 كيلوجرام وصلت اليوم الأحد إلى نحو 77 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكيلو جرام من صدور الدجاج اليوم الاثنين نحو 75 جنيهًا.

- وحاء أيضا سعر كيلو الفيليه اليوم الاثنين ليصل إلى قيمة تتراوح بين 90 و100 جنيه.

أسعار كبدة الدجاج اليوم

وجاء سعر كيلو الكبدة اليوم الاثنين ليثل إلى 85 جنيها، فيما جاء سعر الكيلو من القوانص اليوم الاثنين ليسجل نحو 67 جنيهًا

أسعار الكتاكيت اليوم

واستقرت أسعار الكتاكيت في الأسواق المحلية والمحال التجارية الموجودة في مختلف محافظات مصر حالة من التباين، اليوم الاثنين 16-5-2022، والتي جاءت كما يلي:

- وجاء سعر الكتكوت الساسو الوتحد اليوم الاثنين ليتراوح بين 2.75 و3.25 جنيها.

- وصل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد إلى قيمة تتراوح بين 2.2 و6 جنيهات.

- وصل سعر الكتكوت الأحمر الواحد اليوم الاثنين قيمة تتراوح بين 8 و12 جنيهًا.