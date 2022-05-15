شريف منير يتفاعل مع جمهوره في عيد ميلاده: «فرحت جدا بالرسائل الحلوة»

أبدى الفنان شريف منير، سعادته البالغة لاستقباله رسائل كثيرة من جمهوره ومحبيه وأصدقاءه، بمناسبة عيد ميلاده الذي احتفل به في الساعات الماضية، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.

شريف منير يرد على رسائل جمهوره في عيد ميلاده

وكتب شريف منير، عبر حسابه «فيس بوك»: «جاتلي رسائل جميلة فرحتنى جدًا و كان نفسى أرد عليكم كلكم، وكل سنة وأنتم طيبين».

يترقب موعد طرح فيلم يوم 13 في السينما

وأعاد شريف منير، نشر عدد كبير من التهاني التي استقبلها عبر خاصية ستوري خلال حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

وينتظر شريف منير، عرض فيلمه الجديد بدور العرض السينمائي قريبًا، والذي يحمل اسم يوم 13، مع عدد من النجوم منهم دينا الشربيني، أحمد داود، الذين سبق لهما التعاون فيم فيلم هيبتا، ومسلسل جراند أوتيل، ومسلسل زي الشمس.

ويشارك في الفيلم عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم نسرين أمين، محمود عبد المغني، أروى جودة، محمود حافظ، جومانا مراد، فيدرا، تأليف وإخراج وائل عبد الله.

«فيلم يوم 13»، جرى انتهاء تصويره كاملًا قبل جائحة فيروس كورونا الذي تسبب في تأجيل طرحه بدور السينما، وتستعد الشركة المنتجة لطرحه خلال الفترة المقبلة أو بالتزامن مع أيام عيد الأضحى بعد انتهاء عمليات المونتاج والميكساج.

تدور أحداث «فيلم يوم 13» في إطار من الغموض والرعب، حيث ظهر ذلك من خلال التريلر الأول للفيلم، والذي جاء فيه محاولة بعض الأشخاص فتح أحد الأبواب والاستغاثة بأيديهم، ويعد أول فيلم عربي روائي في العالم 3D ثلاثي الأبعاد حسب ما أعلنت الشركة المنتجة.