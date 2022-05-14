في عيد ميلاده.. تعرف على نصيحة من صلاح جاهين غيرت حياة شريف منير

يحتفل اليوم الفنان شريف منيربعيد ميلادة الـ63، حيث ولد بمثل هذا اليوم في مدينة المنصورة عام 1959، وقدم الكثير من الاعمال الفنية المتميزة.

بداية شريف منير الفنية

بدأ شريف منير حياته الفنية في عام 1983، كعازف على آلة الدرامز، ثم نصحه الشاعر الراحل صلاح جاهين بدراسة التمثيل عندما شاهده مع ابنه، وبالفعل التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية في قسم التمثيل، وتخرج منه عام 1986، ولكنه بدأ التمثيل عام 1984 حيث قدم رحلة المليون.

رحلة شريف منير الفنية

ثم قدم«منير» العديد من الأعمال الناجحة التي وضعته في مصاف النجوم وقد راعى في اختياره الجودة وإضافة الجديد ومنها «الزواج على طريقتى» و«اللص الذي أحبه»، و«ليالى الحلمية»، و«غاضبون وغاضبات» أمام الفنان صلاح ذو الفقار، كما قدم العديد من الأعمال المسرحية المميزة منها «حزمنى يا» و«كده أوكيه»، ثم عمل كمذيع برامج واثبت تميزه في هذا المجال ومؤخرا اتجه إلى الإنتاج.

مشاركة شريف منيرفي مسلسل «إجازة مفتوحة»

وقدم مؤخرا شريف منير مسلسل «إجازة مفتوحة»، الذي عرض قبل حلول شهر رمضان الكريم، وتفاعل الجمهور مع أحداثه، حيث تدور أحداثه في إطار درامي كوميدي، حول فقد رب أسرة وظيفته وتحاصره الأزمات المادية ويجد العديد من الصعوبات في التعامل مع أبنائه وهم في سن المراهقة.

أبطال مسلسل «إجازة مفتوحة»

وشارك في بطولة المسلسل سميحة أيوب، لقاء الخيمسي، دنيا ماهر، مراد مكرم، هشام إسماعيل، كريم أبو زيد، ملك قورة، سامي مغاوري، نور محمود، هدي مجد، مؤمن نور.