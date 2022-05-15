«مسرح ودراما وسينما».. 2022 وش السعد على دينا الشربيني

يعد عام 2022 من الأعوام التي تشهد نشاطًا فنيًا كبيرًا للفنانة دينا الشربيني، سواء على مستوى الدراما أو السينما أوالمسرح، حيث تستعد لعرض فيلمها الجديد والذي يحمل اسم يوم 13 بالتزامن مع أيام عيد الأضحى المبارك، والذي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.

فيلم يوم 13 يعرض في عيد الأضحى

وتخوض دينا الشربيني من خلال فيلم يوم 13 البطولة المطلقة مع الفنان أحمد داود، والذي سبق وتعاونا سويًا في عدد من الأعمال الفنية منها مسلسل جراند أوتيل مع عمرو يوسف وأمينة خليل ومحمد ممدوح، وفيلم هيبتا مع جميلة عوض وأحمد مالك.

فيلم حامل اللقب عرض في شهر فبراير الماضي

وفي 2022 حققت دينا الشربيني نجاحًا سينمائيًا من خلال فيلم حامل اللقب الذي عرض مؤخرًا بدور العرض السينمائي في شهر فبراير الماضي مع هشام ماجد ومحمد سلام وأحمد فتحي وليلى عز العرب ودنيا ماهر، إخراج هشام ماجد، وسيناريو وحوار هشام ماجد وإيهاب بليبل، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والفانتازيا.

دينا الشربيني تقف على المسرح بسبب ريا وسكينة

وفي 2022 وقفت دينا الشربيني على خشبة المسرح من خلال مسرحية أحفاد ريا وسكينة، والتي عرضت في إطار موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وشاركتها البطولة ياسمين رئيس، بيومي فؤاد، محمد أسامة أس أس، علاء زينهم، لبنى ونس، تأليف مصطفى حسني وأحمد شاكر، إخراج سامح بسيوني، إشراف فني للمخرج هادي الباجوري.

وعلى مستوى الدراما، خطفت دينا الشربيني الأنظار إليها في موسم مسلسلات رمضان 2022، من خلال تجسيدها شخصية ورد زوجة ماهر اللذان يواجهان مشاكل كثيرة في أحداث مسلسل المشوار، أمام محمد رمضان.