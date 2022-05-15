والدة الطفل يوسف تشكر الداخلية بعد استجابتها لعلاجه: «رجع يمشي»

أعربت والدة الطفل يوسف خلال اتصال هاتفي لـ«الوطن» عن امتنانها وشكرها لوزارة الداخلية، عقب استجابتها لعلاج نجلها الذي عانى من شلل رباعي بأحد مراكز الشرطة للعلاج الطبيعي.

حادث يتسبب في إصابة يوسف بشلل رباعي

وظل يراود الطفل يوسف حلم أن يسير بشكل طبيعي ويعود لممارسة حياته من جديد بعد إصابته بشلل رباعي إثر حادث سير تعرض له في الأيام القليلة الماضية ومن أجل ذلك لم تهدأ الأم في استمرار مناشدتها عبر وسائل الإعلام لرغبتها في استكمال علاج نجلها يوسف في أحد المراكز التأهيلية التابعة لوزارة الداخلية، فاستجابت لها الوزارة في لافتة إنسانية.

وتواصل فريق من قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع قطاعات الخدمات الطبية معها؛ لتقديم العلاج اللازم للطفل يوسف، فضلا عن كافة أوجه الرعاية وجلسات العلاج الطبيعي اللازمة.

الحادث المأساوي الذي تعرض له الطفل يوسف، كان عندما نظمت إحدى المدارس الخاصة بمنطقة الطالبية التابعة لمحافظة الجيزة، رحلة ترفيهية للطلاب في أحد المولات التجارية، التي توجد بها الألعاب الترفيهية المختلفة في منطقة الشيخ زايد، 29 فبراير العام الماضي، وأسفر عن إصابته بشلل رباعي.

120 يوم علاج

وفي أحد المراكز التأهيلية التابعة لوزارة الداخلية، بدأت مرحلة العلاج للطفل يوسف التي ظلت قرابة الـ120 يومًا، واستعاد الطفل يوسف لعافيته وحركته فور تلقيه علاجا مميزا على يد الأطباء الموجودين داخل المركز التأهيلي.

وقالت والدة يوسف، إن طفلها استطاع الحركة مرة أخرى بعد خضوعه لمجموعة جلسات طبية تمثلت في علاج وظيفي للجسم ويدوي، وكان من أهمها العلاج المائي الذي من خلاله تقدمت حالة يوسف بشكل إيجابي، والقدرة العضلية للجسم بدأت تستعيد قواها، والأطراف أيضا استعادت نشاطها على رأس الجلسات التي خضع لها الطفل.