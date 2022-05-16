عيد ميلادها الـ39.. 7 تترات درامية في مسيرة نانسي عجرم

تحتفل الفنانة نانسي عجرم، بعيد ميلادها الـ39، اليوم الإثنين، إذ أنها من مواليد 16 مايو عام 1983، وذلك وسط مسيرة غنائية طويلة مليئة بالنجاحات في مصر ولبنان والوطن العربي كافة.

مسيرة نانسي عجرم الغنائية، ليست مقتصرة على الأغاني السنجل والألبومات فقط، بل كانت لها تجارب مختلفة من خلال غناء تترات مسلسلات درامية، كان آخرها مسلسل يوتيرن، للفنانة ريهام حجاج، والذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضي.

وترصد «الوطن» في ذلك التقرير أبرز تترات المسلسلات التي قدمتها نانسي عجرم، وهم كالتالي:

ابن الأرندلي

كانت أولى تجارب نانسي عجرم، في غناء تترات المسلسلات، من خلال مسلسل ابن الأرندلي، عام 2009، والعمل من بطولة يحيى الفخراني ومعالي زايد.

وتقول كلمات الأغنية «بس إيه.. لئيم له بتبصلى أموت أنا.. يا قديم يابن الأرندلي.. حلنجى لعبى وماشى ع السلك.. ولا عمره فرق زكاة من تلك.. عامل حنين ومسهوك وجاى ملهوف متلهوج.. إيه الوش ده بقى لا يا حبيبي بقى.. متلبسوش متلبسوش وأنت جاي لي.. يلا يابن الأرندلي».

سمارة

وعام 2011، جددت نانسي عجرم، تجربتها من خلال غناء تتر مسلسل «سمارة» بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، والعمل من تأليف مصطفى محرم، وإخراج محمد النقلي.

وتقول كلمات الأغنية: «خطوة سمارة بتقيد في نار أهل الحارة.. حلاوة سمارة مش عايزة كلام و لا عايزة إمارة.. لما بتدلع كله يقوم والدنيا تولع ومفيش نوم.. وكتير خطابها قلبوا الكون.. مستنين منها إشارة.. عيني يا سمارة سيدي يا سمارة».

حكايات بنات

وقدمت نانسي عجرم، تتر مسلسل حكايات بنات، بأجزاء الأربعة، حيث انطلق الجزء الأول منه عام 2012، حيث تحمل الأغنية اسم «سكة البنات»، وقد حققت نجاحًا كبيرًا آنذاك.

كما قدمت نانسي عجرم، أغانٍ وتترات لعدة مسلسلات، منهم مسلسل «جوليا» عام 2018، و«سكر زيادة» للثنائي نادية الجندي ونبيلة عبيد عام 2020، بجانب غناء تتر مسلسل «راحوا» و«يوتيرن».