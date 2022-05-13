نانسي عجرم تنعى الشيخ خليفة بن زايد: فقدنا قائدًا وطنيًا شجاعًا

عبّرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن حزنها لوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال حسابها بموقع «تويتر» بقولها: «برحيل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان فقدت الأمة العريية قائدًا وطنيًا شجاعًا وصاحب مسيرةٍ استثنائيةٍ عنوانها النجاح، لروحه السلام».

وليد توفيق يعزي شعب الإمارات

وكتب الفنان اللبناني وليد توفيق، عبر حسابه بموقع تويتر قائلًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر لـ الشيخ خليفة بن زايد وأسكنه فسيح جناتك، اللهم ألهم أهله وأهلنا وأحبتنا في الإمارات الحبيبة الصبر والسلوان، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون».

ونعى الفنان اللبناني زياد برجي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر حسابه بموقع «تويتر» قائلًا: «خالص التعازي لدولة الإمارات الحبيبة بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الرحمة لروحه».

زياد برجي ونوال الكويتية ينعيان الشيخ خليفة

ونعت الفنانة نوال الكويتية رحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي وافته المنية اليوم الجمعة، مقدمة خالص التعازي لجميع أبناء الشعب الإماراتي، وذلك عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر.

وكتبت نوال الكويتية عبر تويتر قائلة: خالص العزاء والمواساة في فقيد الخليج المغفور له بإذن الله تعالى الشّيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وأسأل الله أن يُلهم أسرة الفقيد آل نهيان الكرام والشعب الإماراتي والخليجي الصبر والسلوان، إنّا لله وإنّا إليه راجعون.