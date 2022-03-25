نانسي عجرم وشيبة وسعد يتألقون في حفل ضخم بالقاهرة الجديدة (صور)

أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، احتفالًا ضخمًا بمشاركة نجمي الأغنية الشعبية أحمد سعد وأحمد شيبة، داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة بحضور كامل العدد.

الجمهور يتفاعل مع أغاني نانسي عجرم

وظهرت نانسي عجرم بصحبة مدير أعمالها المنتج جيجي لامارا وكان في استقبالهما منظمو الحفل الـDJ العالمي ياسر الحريري وأحمد هاني ومينا مجدي، وبمجرد صعودها على خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية مرددة لأغنية «ما تيجي هنا وأنا أحبك» حصدت عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب.

وأشعلت عجرم الحفل بباقة من أغانيها المميزة التي تألقت بها طوال مشوارها الفني منها «مين ده اللي نسيك»، «سلامات»، «آه ونص»، «إنت إيه» و«يا بنات»، بالإضافة إلى أغنية «أنت مصري» التي أشعلت المزيد من أجواء الإثارة وغيرها من الأغاني التي قدمتها تلبية لرغبات الجمهور على مدى قرابة الساعة ونصف الساعة، بعدها حرصت على تحية القائمين على الحفل أشرف عوض وإيهاب عوض والتنظيم الرائع لصديقها الـDJ العالمي ياسر الحريري وتأمين أحمد علاء.

قدمت فقرات الحفل الفنانة والإعلامية اللبنانية رزان مغربي، وتفاعل الجمهور مع فقرتي أحمد سعد وأحمد شيبة اللذين قدما عددًا من أغانيهما الشعبية المميزة.

آخر أعمال نانسي عجرم

وطرحت نانسي عجرم، مؤخرًا أغنية بعنوان «150»، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان «نانسي 10»، وحققت الأغنية أعلى نسبة مشاهدات على موقع الفيديوهات يوتيوب في أول ساعات من طرحها.

كما تستعد نانسي عجرم خلال الفترة القادمة، لطرح أغنية جديدة من ألحان محمد رحيم.

يذكر أن عجرم كانت تعيش الفترة الماضية حزنا شديدا بعد وفاة جدتها.