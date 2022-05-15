هيئة التنمية الصناعية: رخص التشغيل تأتي بمدد زمنية محددة وبمخاطر مختلفة

قال اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة تضع السياسات الخاصة بتنمية قطاع الصناعة، والمساهمات في التنمية المستدامة، ضمن خطة الدولة وصولا لعام 2030، كما تصدر خدمات الرخصة للمستثمرين الجدد، وأيضا الخرائط الاستثمارية، لافتا إلى أن رخص التشغيل تأتي بمدد زمنية محددة وبمخاطر مختلفة.

الزلاط: الحصول على الرخصة للاستثمار يتم في خلال 20 يوما

وأضاف «الزلاط»، خلال استضافته ببرنامج «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الحصول على الرخصة للاستثمار يتم في خلال 20 يوما، مع وجود تيسيرات وحوافز عدة حتى يستكمل المستثمر إجراءاته بعد صدور رخصته، «اشتغلنا مع وزارة التجارة والصناعة وشوفنا إيه الفجوة بين الصادرات والواردات، وحددنا الفرص الاستثمارية لتقليل حجم الواردات».

وتابع: «قسمنا الواردات لحاجتين وناقشنا حجم الفرص الاستثمارية التي ستكون كبيرة ومتاحة، ومركز تحديث الصناعة أصدر كتيبا به 131 فرصة استثمارية، وهتكون على خريطة الاستثمار الصناعي، وبنعمل خريطة استثمار صناعي فيها كل الفرص الاستثمارية المقترنة بالأراضي الاستثمارية الموجودة وبحوافز مختلفة».

وأوضح أن الهيئة من شأنها وضع السياسات الخاصة لتشجيع الاستثمار في مصر، وتبسيط إجراءات الحصول على الرخصة، والسجل الصناعي، حيث إنه في 11 يونيو 2018، صدر قانون رقم 95، وهو قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الجديد، الذي يعد نقلة مهمة جدا في تاريخ الهيئة، وبالتالي للصناعة المصرية، وذلك لدور الهيئة المهم والبارز، في دعم الصناعة المصرية والمستثمرين المصريين والأجانب.

قرار من رئاسة مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تسهل الإجراءات

وتابع: «وحدنا الجهة اللي بيروح ليها المستثمر للحصول على الأرض الصناعية كاملة المرافق حتى يبدأ مشروعه، وصدر قرار من رئاسة مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تسهل الإجراءات للحصول على الأراضي الصناعية المصرية، وكل ده عملناه في 5 ورقات فقط».