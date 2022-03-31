«التنمية الصناعية» تُعلن النتيجة النهائية لرخصة السجائر الجديدة الأحد

تستعد هيئة التنمية الصناعية، لإعلان نتيجة المزايدة الخاصة برخصة إنتاج السجائر بأنواعها، الأحد المقبل، وفقا لكراسة الشروط التي أعلنتها الهيئة قبل عدة أشهر.

وأغلقت الهيئة باب التقدم بالعرض الفني الخاص بالرخصة يوم 23 يناير، لكنها لم تُعلن أي من أسماء الشركات التي قدمت عروضها، وأعلنت 3 شركات سجائر أجنبية عدم مشاركتها في المزايدة.

إغلاق باب المزايدة بشكل نهائي يوم 3 أبريل

وقال إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، إنّه من المقرر إغلاق باب المزايدة بشكل نهائي يوم 3 أبريل، وهو الموعد الذي حددته الهيئة في كراسة الشروط الخاصة بالرخصة، موضحا أنّه لم يتم الإعلان حتى الآن عن الشركات التي تقدمت بالعروض الفنية يوم 23 يناير الماضي.

وجرى الإعلان عن طرح رخصة السجائر الجديدة للمرة الأولى في مارس 2021، حيث أعلنت الحكومة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية، طرح كراسة شروط لمنح رخصة لإنتاج السجائر بأنواعها «تقليدية تبغ مسخن، وإلكترونية»، لكن معظم شركات السجائر الأجنبية رفضت شروط الكراسة، ما دفع بدوره الهيئة لتأجيل الطرح إلى أغسطس الماضي، ثم أعادت في نوفمبر طرح كراسة شروط جديدة، لم تتضمن تغييرات كبيرة، ما أدى إلى إعلان الشركات انسحابها نهائيا من المنافسة على الرخصة.

الرخصة تتضمن 3 منتجات للسجائر

وخرجت شركات «جابان توباكو، بريتيش أمريكان توباكو، والمنصور الدولية» من ماراثون السباق على الرخصة، ولم يتم الإعلان عن قيمة رخصة السجائر الجديدة حتى الآن، لكن هناك أنباء غير رسمية بأنّ قيمتها 350 مليون دولار فقط، وتتضمن الرخصة 3 منتجات سجائر، الأولى التقليدية، والثانية التبغ المسخن، والأخيرة الإلكترونية، والتي تعد الوحيدة التي لم يتم طرحها بشكل رسمي حتى الآن في مصر.