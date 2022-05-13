وظائف متاحة في 3 بنوك منها المشرق وتنمية الصادرات.. اعرف شروط التقديم

كشف كل من بنك المشرق وتنمية الصادرات وHSBC، عن توافر مجموعة من الوظائف التي نوهت عنها عبر موقع التوظيف «لينكد إن»، والتي تتطلب شروط ومؤهلات بعينها للحصول على فرص العمل، وعليه ترصد «الوطن» تفاصيل كل وظيفة استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

وظائف بنك المشرق

نوه بنك المشرق عن وظيفة خالية وهي:

AVP- Head of IFRS 9 & Basel Reporting (Egypt CoE، بشروط هي:

- من 8 إلى 10 سنوات من الخبرة ذات الصلة في المجال المصرفي ، مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في إدارة المخاطر.

- معرفة جيدة باتفاق بازل 3 وقواعد قياس الأصول المرجحة بالمخاطر.

- فهم شامل لمفاهيم الحساب وتصنيف المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9.

- مهارات تحليلية قوية.يفضل الخبرة العملية مع SQL وSAS وR وما إلى ذلك.

- ثبت القدرة على إدارة وتحفيز فريق من المتخصصين.

- المعرفة بـMicrosoft Excel وPower Point وWord إلخ.

وظائف بنك تنمية الصادرات

كما أعلن بنك تنمية الصادرات عن توافر وظيفة سفير المصرفية الرقمية، بشروط ومؤهلات وهي:

- الترويج لاستخدام القنوات الرقمية، وتسليط الضوء على الفوائد وتطلع العملاء على خطوات التسجيل.

- مسؤول عن تعزيز عمليات الاستحواذ واعتماد القنوات الرقمية في المجالات الرقمية للبنك بما يتماشى مع الأهداف المحددة.

- نقل العملاء من الخدمات المصرفية التقليدية إلى القنوات الرقمية وتحسين مستويات معاملات القنوات.

- مراقبة استجابات العملاء للقنوات الرقمية، والإبلاغ عن آراء العملاء واقتراحاتهم لتعزيز الخدمات الرقمية.

- إرسال تقرير تعقب الأداء الرقمي إلى المدير المباشر.

- المشاركة في جولات اختبار ما قبل الإطلاق للقنوات الرقمية.

- التعامل مع جميع المشكلات الرقمية التي تواجه العميل أثناء التنقل.

- تحديد الاتجاهات في سلوك العملاء وتبادل النتائج لإثراء الاقتراح الرقمي.

وظائف بنك HSBC

وفي بنك HSBC يتوافر وظائف تفاصيلها كالتالي:

1- وظيفة مساعد عمليات، التجارة العالمية وتمويل المستحقات (GTRF)، خدمة الأعمال، GSC، بشروط منها أن يكون لدى المتقدم خبرة جيدة في التجارة الدولية وخلفية مطلوبة، ومعرفة عملية بمنشورات غرفة التجارة الدولية UCP600 ، URC522، ولديه توعية المرافق التجارية ودورات تجارة العملاء، والوعي المطبق على دور ومحتوى وتطبيق قواعد غرفة التجارة الدولية فيما يتعلق بالاعتمادات والتحصيلات المستندية وإجراءات الرقابة الداخلية.

ويجب على المتقدم أن يمتلك مهارات التعامل مع الآخرين قوية، ولديه مهارات اتصال ممتازة - إجادة اللغة الإنجليزية (كتابةً وشفويةً)، ومعرفة مهارات مكتبية متوسطة إلى عالية (خاصة برنامج Excel)، ولديه الخبرة السابقة في العمليات المركزية واسعة النطاق، والمرونة في العمل في المناطق الزمنية حسب ما تتطلبه الأعمال.

2- وظيفة مسؤول مخاطر مراقبة الجودة GBM، بشروط أن تكون اللغة الفرنسية جيدة، وإجادة اللغة الإنجليزية، ويملك مهارات ممتازة في تحديد الأولويات والتخطيط والتنظيم جنبًا إلى جنب مع القدرة على بناء MI والحفاظ عليها، فهم جيد لمايكروسوفت أوفيس ومهارات مثبتة على المنصات المصرفية، لديه القدرة على التعامل مع مهام متعددة وتحديد أولوياتها حسب أهمية المهام، فهم ممتاز لمعايير اعرف عميلك (KYC) والبيئة التنظيمية المالية والآثار المترتبة على مخاطر مكافحة غسل الأموال، القدرة على العمل تحت الضغط وبدرجة عالية من الدقة، مهارات تحليلية وفهم لأنواع متنوعة من العملاء والمؤسسات المالية والشركات الخاصة وصناديق التحوط والصناديق والشركات ذات الأغراض الخاصة والشراكات، إعادة هندسة الأعمال أو قيادة مبادرات الكفاءة ميزة إضافية.