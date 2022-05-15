وظائف لمن يجيدون القرءة والكتابة فقط.. الراتب يصل إلى 15 ألف جنيه

كشف موقع «فرصنا» المعني بتوفير وظائف شاغرة للعمل داخل مصر وخارجها عن إماكنية الحصول على فرص عمل لمن لم يحصلوا على شهادة علمية ولكن شرط إجادة القراءة والكتابة ليتثني لهم ممارسة المهام دون عائق، وعليه ترصد «الوطن» تفاصيل الوظائف المطلوبة على النحو التالي:

وظيفة فني تناية cnc

اسم الشركة: باور سوليوشنز.

مقر العمل للتقدم لـ الوظيفة: الجيزة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنوات الخبرة: 5-‎7 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة سائق توصيل

اسم الشركة: بيبسيكو.

مقر العمل: الزرقا - دمياط - دمياط الجديدة - رأس البر - دمياط.

العمالة المطلوبة: 6.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

رخصة القيادة: يشترط - درجة ثانية.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب:23 - 42 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة حدادين (سلطنة عمان)

اسم الشركة: الشثري.

مقر التقديم للعمل: فيصل - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 15.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 5-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 20- 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 230- 231 ريالا عمانيا.

وظيفة مدير مصنع خرسانة وبلوك في المملكة العربية السعودية

اسم الشركة: رفعت لإلحاق العمالة المصرية في الخارج.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 5-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 30 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة دليفري

اسم الشركة: شركة فاشون أوبتيكس.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

مستوى الخبرة: لا يشترط.

رخصة دراجة نارية: نعم ولديه دراجة نارية.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 18- 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 3000 - 5000 جنيه مصري.

وظيفة سائق

اسم الشركة: Confidential company.

مقر العمل: العاشر من رمضان - بلبيس - الشرقية.

العمالة المطلوبة: 5.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأقل.

رخصة القيادة: يشترط - درجة ثانية.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 23- 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة كهربائي

اسم الشركة: هوم وركس لادارة المشروعات العقارية .

مقر العمل: الحمام - الساحل الشمالي - السلوم - الضبعة - مطروح.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 20- 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة عامل بوفيه

اسم الشركة: المصرية لصناعة العدادات الذكية.

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة.

ستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 18- 38 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة عضو فريق داخل المطبخ

اسم الشركة: كاركي.

مقر العمل:أمبروز ومحرم بك - لوران - الاسكندرية.

العمالة المطلوبة: 5 .

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 18- 30 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2500- 3000 جنيه مصري.

وظيفة عارضة أزياء

اسم الشركة: أوبيس.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات ودون مؤهلات.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 10000- 15000 جنيه مصري.