وظائف شاغرة في هيئة النظافة بالقاهرة.. المهام والمستندات المطلوبة

أعلنت هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، حاجتها لشغل وظائف مدير عام جمع القمامة، ومدير عام الإدارة العامة للأمن، ويستمر التقديم حتى 21 مايو الجاري، على أن تُقدم الطلبات باسم رئيس مجلس إدارة هيئة النظافة بالقاهرة إلى الأمانة الفنية بالموارد البشرية بديوان عام الهيئة، الكائن في شارع يوليو بالعباسية، ومرفق به المستندات المطلوبة لكل وظيفة.

شروط وظيفة مدير عام جمع القمامة وإزالة المخلفات

المستندات المطلوبة:

1- بيان الإنجازات.

2- صورة ضوئية من شهادة التخرج، وأي مؤهلات أخرى.

3- بيان حالة وظيفية معتمد، أو السيرة الذاتية معتمدة.

4- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي سارية.

5- صحيفة الحالة الجنائية باسم الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة.

6- صورة ضوئية من الدورات التدريبية الحاصل عليها.

7- شهادة الخبرة.

8- CD.

9- 8 صور شخصية.

10- المقترح التطويري طبقا للنموذج المرفق.

- المهارات: إجادة اللغة الانجليزية والتعامل مع الحاسب الآلي.

- الخبرة:

قضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل فى وظيفة من المستوى الوظيفة «أ»، أو قضاء مدة كلية قدرها 17 عاما على الأقل تتفق مع طبيعة العمل إذا كان من خارج الجهاز الإداري للدولة.

ضوابط التقديم لوظيفة مدير عام الإدارة العامة للأمن:

المهارات:

- إجادة الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية.

المستندات المطلوبة:

1- بيان الإنجازات.

2- صورة ضوئية من شهادة التخرج وأي مؤهلات أخرى.

3- بيان حالة وظيفية معتمد أو السيرة الذاتية معتمدة.

4- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي سارية.

5- صحيفة الحالة الجنائية باسم الهيئة العامة للنظافة وتجميل القاهرة.

6- صورة ضوئية من الدورات التدريبية الحاصل عليها.

7- شهادة الخبرة.

8- CD.

9- 8 صور شخصية.

10- المقترح التطويري طبقا للنموذج المرفق.